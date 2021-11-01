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İletişim Başkanlığı Glasgow’da “Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Stratejisi Paneli” düzenleyecek

Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı tarafından, COP26’da “Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Stratejisi: Kapsayıcı, Sürdürülebilir ve İnsani Bir Vizyon” başlıklı panel düzenlenecek.

Kültür Sanat 01.11.2021, 13:09
İletişim Başkanlığı Glasgow’da “Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Stratejisi Paneli” düzenleyecek

Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı tarafından, COP26’da “Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Stratejisi: Kapsayıcı, Sürdürülebilir ve İnsani Bir Vizyon” başlıklı panel düzenlenecek.

İskoçya’nın Glasgow şehrinde, 12 Kasım’a kadar sürecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) etkinliği düzenleniyor. Buna kapsamda, Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı tarafından, 3 Kasım’da “Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Stratejisi: Kapsayıcı, Sürdürülebilir ve İnsani Bir Vizyon” başlıklı panel düzenlenecek. Panelde, iklim değişikliği, yeşil kalkınma, iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma, sıfır atık, çevrenin korunması, sorumlu üretim ve tüketim gibi konular ele alınacak. Panelde ayrıca Türkiye’nin yeşil kalkınma hedefleri konularında değerlendirmeler yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Glasgow iklim zirvesinde yapılacak olan panelimize ve Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Devrimi’ne ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde başlatılan yeşil kalkınma hamlesini, Paris İklim Anlaşmasının onaylanmasının ardından hızlandırdıklarını söyledi.

Türkiye’nin 2053 taahhüdü olan net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, devletin tüm kurumlarının şimdiden eylem planlarını hazırlamaya başladığını dile getiren Altun, özel sektörün bu yönde çalışmalarını hızlandırdığını kaydetti.

Takdim yazısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılan ve Türkiye’nin yeşil kalkınma devrimini anlatan detaylı bir kitap hazırladıklarını belirten Altun, “Kitabımız iletişim başkanlığı internet sitesinde erişime açık bir şekilde vatandaşlarımızın istifadesine sunuldu. Türkiye’nin yeşil kalkınma devriminin anlatıldığı bu kitabı Cumhurbaşkanımız Roma’daki görüşmesinde ABD Başkanı Biden’a da hediye etti. Tüm vatandaşlarımızı iletişim başkanlığı sayfasından ülkemizin yeşil devrimini incelemeye ve katkı sunmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Altun, tüm vatandaşları İletişim Başkanlığı sayfasından Türkiye’nin yeşil kalkınma devrimi incelemeye ve CİMER üzerinden katkı sunmaya davet etti.

Altun, İletişim Başkanlığının Glasgow’da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı programı çerçevesinde gerçekleştireceği etkinliklerle, Türkiye’nin yeşil kalkınma stratejisini ve iklim değişikliği konularındaki kapsayıcı, sürdürülebilir ve insani vizyonunu tüm ülkeler nezdinde gündeme getireceklerini aktardı.

İklim değişikliği konusunda önemli adımlar attıklarını ve atmaya devam edeceklerini ifade eden Altun, “Bu alanda da öncü bir ülke olmak yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın her alanda vurguladığı gibi İklim değişikliğiyle mücadelemizde de yeşil kalkınma stratejimizde de bizim safımız mazlumların yanı olacaktır” dedi.

TRT World Sunucusu Selina Downes’ın moderatörlüğünü yapacağı panelde Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever, SETA Washington DC Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat ve Chatham House’da Çevre ve Toplum Programında Uzman Karim Elgendy konuşmacı olarak yer alacak.

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