İletişim Başkanı Altun: “Çocuklarımızın henüz yaşamadığı her anı güzelleştirmek için durmaksızın çalışıyoruz”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iklim krizini ele alan paylaşımında, “Yeşil bir gelecek ve çocuklarımızın henüz yaşamadığı her anı güzelleştirmek için durmaksızın çalışıyoruz” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından iklim krizine karşı Türkiye Yüzyılı’nda atılacak adımların ele alındığı bir paylaşım yaptı. Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yenilikçi fikirleri ve üreten eli destekliyor, yeşil bir gelecek ve çocuklarımızın henüz yaşamadığı her anı güzelleştirmek için durmaksızın çalışıyoruz. Çevreci politikalarımız ve yenilenebilir teknolojilerdeki atılımlarımızla biz geleceğe hazırız. Türkiye Yüzyılı.”