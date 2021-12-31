İlçe sağlık müdürlüğü personeli her sabah güne kitap okuyarak başlıyor

Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında kapıdaki güvenlikten, ilçe sağlık müdürüne kadar tüm çalışanlar sabah işe başlamadan önce 45 dakika boyunca kitap okuyor. Bir haftadır devam eden etkinliğin önümüzdeki sürede de devam etmesi planlanıyor.

“Örnek teşkil edecek”

İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak sabah 08.30 - 09.15 saatleri arasında kitap okuma etkinliği yaptıklarını belirten Manavgat İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Er, “Kitap okuma alışkanlığını sağlamak amacıyla arkadaşlarımızla birlikte güzel bir seferberlik başlatmış bulunuyoruz. Güne daha güzel ve enerjik bir şekilde başlayabilmek için hem de kendimizi daha mutlu, daha iyi hissetmemiz için bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Kitap okumanın yararlarını hepimiz biliyoruz. Böyle bir kitap okuma alışkanlığını biz kurumumuzda geliştirmeyi düşünüyoruz. Bizler büyükler olarak bu kampanya ile çocuklarımıza da örnek olmayı hedefliyoruz. Sağlık Müdürlüğü olarak başlattığımız bu etkinliğin diğer kurumlar ve özel sektör için de örnek teşkil edeceğine inanıyorum” dedi.

Yeni bir yıla merhaba demeye hazırlandığımıza dikkat çeken Dr. Mustafa Er, “2021 yılı acılarıyla sevinçleriyle geride kalıyor. 2022 yılının ülkemize ve tüm sevdiklerimize daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla umut getirmesini, pandemisiz bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

“Özel sektörde yapılması da yararlı olacak”

Covid -19 sürecinde tüm sağlık çalışanları gibi kendilerinin de yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten İlçe Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Pandemi Sorumlusu Yasemin Özen, “Bu yoğun tempomuz içerisinde ilçe sağlık müdürlümüzün önderliğinde kitap okuma saati etkinliği düzenledik. Sağlık Müdürlüğü çalışanları olarak sabah 08.30-09.15 arasında kitap okuma etkinliğimiz var. Bu kitap okuma etkinliğinin başta kamu kurum-kuruluşları olmak üzere özel sektörde de yapılmasının yararlı olacağına inanıyorum” diye konuştu.