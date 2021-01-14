İLBER ORTAYLI İLE ZAMAN MAKİNESİ GAİN’DE BAŞLADI

Türkiye’nin yeni nesil video içerik platformu GAİN’in tarihi belgesel kategorisinde yer alan ‘İlber Ortaylı ile Zaman Makinesi’ ilk iki bölümüyle izleyicinin beğenilerini topladı.

Dünya tarihine damgasını vurmuş kişi ve olayların günümüze bıraktığı etkiler İlber Ortaylı’nın bilgi birikimiyle anlatılırken, izleyicilere geçmişe yolculuk yapabilecekleri bambaşka perspektifler sunuluyor.

İnsanlık tarihinin gidişatını etkileyen önemli olaylar, kişiler, akımlar eğlenceli ve kısa formatıyla izleyici ile buluşuyor. İlber Ortaylı’nın bilgeliği ile tarihe tanıklık eden izleyiciler, merak edilen soruların yanıtlarını da soru – cevap bölümlerinde alabilecekler. ‘İlber Ortaylı ile Zaman Makinesi’ her hafta pazartesi günü yeni bölümüyle GAİN’de!

Gain’i indirmek için;

https://play.google.com/store/ apps/details?id=com.trgain. mikrogain

https://apps.apple.com/us/app/ gai-n/id1516180910

https://appgallery.huawei.com/ #/app/C103593621