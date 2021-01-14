İLBER ORTAYLI İLE ZAMAN MAKİNESİ GAİN’DE BAŞLADI
Tarihin tozlu sayfalarını birlikte gezebileceğiniz, tarihi değiştiren kişiler, yön veren kavramlar ve birbirinden etkileyici akımlara dair hiç bilmediğimiz bilgilere ışık tutan ‘İlber Ortaylı ile Zaman Makinesi’ ilk iki bölümü ile GAİN’de yayın hayatına başladı! İlber Ortaylı, ilk bölümünde çok kuvvetli bir bürokrasinin nasıl kötüye kullanıldığını ve kısa bir süre içerisinde neredeyse koca bir kıtayı alt üst eden, yirminci yüzyılın en bilinen diktatörü Hitler’i anlatıyor.
Türkiye’nin yeni nesil video içerik platformu GAİN’in tarihi belgesel kategorisinde yer alan ‘İlber Ortaylı ile Zaman Makinesi’ ilk iki bölümüyle izleyicinin beğenilerini topladı.
Dünya tarihine damgasını vurmuş kişi ve olayların günümüze bıraktığı etkiler İlber Ortaylı’nın bilgi birikimiyle anlatılırken, izleyicilere geçmişe yolculuk yapabilecekleri bambaşka perspektifler sunuluyor.
İnsanlık tarihinin gidişatını etkileyen önemli olaylar, kişiler, akımlar eğlenceli ve kısa formatıyla izleyici ile buluşuyor. İlber Ortaylı’nın bilgeliği ile tarihe tanıklık eden izleyiciler, merak edilen soruların yanıtlarını da soru – cevap bölümlerinde alabilecekler. ‘İlber Ortaylı ile Zaman Makinesi’ her hafta pazartesi günü yeni bölümüyle GAİN’de!
Gain’i indirmek için;
https://play.google.com/store/
https://apps.apple.com/us/app/
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12