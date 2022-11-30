İl il gezerek topladığı eski eşyalarla açtığı kafe ilgi görüyor

Tokatlı girişimci Sercan Yıldız’ın 9 il gezerek topladığı eşyalarla dizayn ettiği kafe, nostalji tutkunlarını cezbediyor.

Tokat’ta açtığı iş yerinde müzik dersleri veren Sercan Yıldız, pandemi döneminde olumuz yönde etkilendi. İş yerinde değişikliğe giden Yıldız, yaklaşık 9 il dolaşarak eski eşya temin etti. 1980’li yıllarda kullanılan plaklar, gramofon, masa, sandalye, oturma grubu, radyo, telefon ve masa örtüsü gibi birçok eşya ile iş yerini donatan Yıldız, kafenin duvarlarını Yeşilçam sanatçılarının fotoğraflarıyla süsledi. ’Neşeli Günler’ filminden esinlenerek açtığı iş yerinde müşterilerine nostalji yaşatan Yıldız, gördüğü ilgiden memnun. Kafede insanların adeta geçmiş yıllara giderek terapi gördüğünü belirten Yıldız, konsept olarak ise orta yaş kesimine hitap etmelerine rağmen gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını ifade ederek, "Buraya gelen herkes kendi geçmişinden bir anı yakalıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Biz burayı açtığımızda hitap edeceğimiz kesimi orta yaş grubu olarak düşünüyorduk. Ama neredeyse gençlerin ilgisi orta yaş grubundan daha fazla. Bu da bizleri ayrıca mutu ediyor" dedi.

Yıldız, insanları geçmişe götüren kafede ağaç dekorunun da dikkat çektiğini belirterek, "İş yerinin ortasında bulunan taşıyıcı kolonu görsel olarak iş yeri ile uyumlu hale getirdik. Büyük bir ağaç gövdesine benzeyen dekoru gerçek sananlar oluyor. İş yerimize ayrı bir güzellik katıyor" diye konuştu.