İnsan faaliyetleri iklimleri değiştirirken nasıl beslenilmesi gerektiğini inceleyen ‘İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken’ sergisi SALT Beyoğlu’nda kapılarını açtı.

‘İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken’ hem bir sergi hem de iş birliklerine dayalı bir kamu programı olarak gerçekleştiriliyor. Etçil, hepçil, yerelci, vejeteryan ya da vegan beslenmeden farklı biçimde, İKLİMCİL kavramı bir ürünün içerdiklerinden ziyade, gıda üretimi ve tüketiminin seyrini etkileyen alışılmadık mevsim koşulları ve iklim olaylarıyla ilişkisi üzerinden tanımlanıyor.

SALT’ın davetiyle gerçekleşen, Londra merkezli Cooking Sections’ın (Daniel Fernndez Pascual ve Alon Schwabe) sergisi ’İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken’, bir zamanların mevsimlerine, haritadan silinen bölgelere ve geleceği meçhul kıyılara doğru bir yolculuk sunuyor.

SALT’tan Meriç Öner ve Onur Yıldız tarafından programlanan ’İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken’, kurumun 2018’de başlattığı Sohbetler serisinin üçüncü sergisi. Serginin ön gösteriminde konuşan SALT Araştırma ve Programlar Direktörü Meriç Öner, Cooking Sections’ın özel ilgi alanının gıdanın dünyadaki sistemleri nasıl etkildiğine bakmak ve bununla ilgili araştırmaya dayalı çalışmalarını enstalasyonlar ve performanslar olarak sergilemek olduğunu belirtti. Öner, SALT Beyoğlu’ndaki iklimi temel alan ve Türkiye coğrafyasına odaklanan ’İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken’ sergisi için beş ayrı vakanın incelendiğine değinerek "Bu vakalar aslında iklim değişikliğinin çok uzun zamandır gözlemlenebildiğini gösteren, ancak son dönemdeki artışına dikkat çeken, bu hız dolayısıyla bizim de çeşitli biçimlerde alışkanlıklarımızı yiyeceklerimizin hem üretilmesi hem de tüketilmesi ekseninde tartışan içerikler. Sergi 22 Ağustos’a kadar SALT Beyoğlu’nda ziyaretçileri bekliyor olacak, sergiyle ilgili geliştirdiğimiz diğer içerikleri de saltonline.org üzerinden takip edebilirsiniz’’ dedi.

Cooking Sections’ın bu proje için ürettiği beş içerik şu şekilde sıralanıyor:

Sergi, SALT Beyoğlu’nun giriş mekânı Forum’da, Anadolu’daki büyük kuraklık ve kıtlıklara kanıt niteliğinde materyallerle “protez bir orman”a dönüştüren Weathered [Perişan Eden Hava] (2021) ile başlıyor.

Gazete kupürleri, şiirler, fosil yapraklar, ağaç halkaları ve parçalarıyla kurulu enstalasyon, meteorolojik verilerin düzenli toplanmadığı dönemlerin iklim koşulları hakkında bilgiler içeriyor. Binlerce yıllık bir fenomenden yola çıkan Unicum [Yegâne] (2021), su sıcaklığı ve tuzluluk oranındaki değişimlerin mevcut türlerin göç etmesine ve beklenmedik habitatların ortaya çıkmasına yol açtığı Karadeniz’in Akdenizleşmesi meselesini irdeliyor.

The Lasting Pond [Kalıcı Gölet] (2021) mandaların gündelik güzergâhlarını takip ederek İstanbul çevresindeki sulak alanların nasıl azaldığına bakıyor.

Traces of Escapees [Kaçakların İzinde] (2021) balık çiftliklerinin neden olduğu kirlilik ve deniz canlılarının uğradığı genetik erozyona dikkati çekiyor.

Toprak ve doğurganlık hikâyelerine atıfta bulunan Exhausted [Kurak Topraklar] (2021) ise, kısırlık krizini irdelemek üzere, Neolitik Çağ’ın Bereketli Hilal bölgesinden tüp bebek turizminin patladığı günümüz İstanbul’una uzanıyor.