banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Simit ekmeği geçti! 4 lira oldu...
Simit ekmeği geçti! 4 lira oldu...
Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği yeniden Kiev’e taşındı
Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği yeniden Kiev’e taşındı
YUVAM hesabında yeni düzenleme
YUVAM hesabında yeni düzenleme
Süper Lig’de ateş hattı netleşiyor
Süper Lig’de ateş hattı netleşiyor

İklim krizi duvarlara taşındı

Kahve Dünyası’nın 2017 yılında hayata geçirdiği, kar amacı gütmeyen sanat platformu Yanköşe, Şubat-Ağustos 2022 tarihleri arasında sokak sanatçısı No More Lies’ın ‘Origami Geyik’ isimli çalışmasını Kabataş’ta ağırlıyor. Geçen sene dünyanın pek çok yerinde çıkan ve önü alınamayan orman yangınlarından yola çıkarak hazırlanan eser, markanın Kabataş mağazasının yanındaki iki duvarda, üstünden güneş ışınları sızan bir ormanı ve kağıttan yapılmış bir geyiğin yanışını sergiliyor.

Kültür Sanat 06.04.2022, 11:23
İklim krizi duvarlara taşındı

Kahve Dünyası’nın 2017 yılında hayata geçirdiği, kar amacı gütmeyen sanat platformu Yanköşe, Şubat-Ağustos 2022 tarihleri arasında sokak sanatçısı No More Lies’ın ‘Origami Geyik’ isimli çalışmasını Kabataş’ta ağırlıyor. Geçen sene dünyanın pek çok yerinde çıkan ve önü alınamayan orman yangınlarından yola çıkarak hazırlanan eser, markanın Kabataş mağazasının yanındaki iki duvarda, üstünden güneş ışınları sızan bir ormanı ve kağıttan yapılmış bir geyiğin yanışını sergiliyor.

Kahve Dünyası’nın güncel sanat projesi Yanköşe; güncel sanat eserleri üreten sanatçılara ifade alanı açmaya devam ediyor. Her sene kamusal alanda yer alacak iki projeye ve sanatçıya yer vermeyi amaçlayan Yanköşe, yedinci sergisinde ’No More Lies’ adıyla bilinen sokak sanatçısının Origami Geyik isimli çalışmasını ağırlıyor. Origami Geyik, iklim krizinin en görünür sonuçlarından biri olan ve geçen sene dünyanın pek çok yerinde çıkan orman yangınlarına dikkat çekerek orman yangınlarının sadece ağaçlara değil, içinde yaşayan canlılara da zarar verdiğini bir geyiğin kırılganlığıyla anlatıyor. Yanköşe projesinin iki parçalı duvarının bir parçasında doğa, diğer parçasında ise insan müdahalesi ile ortaya çıkan tablo işleniyor.

Kahve Dünyası Kabataş mağazasının yanında bulunan, yaklaşık 260 metrekarelik alana sahip iki duvardan birinde üstüne güneş ışıkları sızan ormanın, diğer duvarda da yanmaya devam eden bir geyiğin resmedildiği eser, izleyiciyi iklim krizinin can yakan etkileriyle yüzleşmeye davet ediyor. 10 yıldan fazla bir süredir sokak sanatçısı olarak farklı işler üreten No More Lies, son yıllarda küresel iklim krizi, sürdürülebilirlik, orman yangınları ve kadın cinayetleri gibi toplumsal konuları işleyen çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Yanköşe için davet edildiğinde uzun süredir öğrenmeye, anlamaya ve keşfetmeye çalıştığı iklim krizi üzerine iki proje önerisi sunduğunu söyleyen sanatçı, “Önerilerin zamanlaması orman yangınları için çok önemliydi. Çünkü kış gelmişti ve artık kimsenin gündeminde yazın olan orman yangınları yoktu. Ormanlar yanarken infial, kavgalar, birbirini suçlamalar vardı, ya sonra? Sonra herkes kendi sıkıcı hayatına geri döndü” dedi.

Origami Geyik isimli çalışması hakkında bilgi veren sanatçı, “Yanköşe bana eleştiri alanını açtı. Akşam yağmurlu bir havada tıkanmış trafikte evine giderken, kirli yağmur arabanın camlarından akarken o amaçsız, mutsuz anda, binaların arasında, üstünde güneş doğan bir orman göreceksin. Kafanı biraz çevirdiğinde ise sadece ağaçların yaşamadığı o ormanda yanan bir geyiğin en az senin kadar kayıtsız ama korunmasız tutuştuğunu fark edeceksin” diye konuştu.

’’Farkındalık oluşturmak istiyorum’’

Bu çizimde farkındalık oluşturmayı hedeflediğini de aktaran sanatçı, ’’Sadece yanan ağaçları değil bir canlıyla beraber yok oluşunu göstermek istedim. Bu şekilde orman yangınlarıyla beraber birçok canlının ve o doğaya ait ekosistemin çöktüğünü anlatmak istedim. Bu zamana kadar yaptığım birçok iş kişisel çalıştığım eserlerdi. Fakat bu çizimimde bir farkındalık oluşturarak insanlara duyarlılık katabilmeyi hedefledim’’ şeklinde konuştu.

Kabataş’ta kamusal alanda bir güncel sanat projesi

Her sene iki farklı sanatçının projesini ağırlamayı hedefleyen Kahve Dünyası’nın kamusal alandaki güncel sanat projesi Yanköşe’de sergilenen çalışmalar, davet edilen sanatçıların mekânın özelliklerini göz önünde bulundurarak ürettikleri, mekana cevap veren yapıtlar.

Yanköşe’de yer alacak eserin seçimi, projenin koordinatörlüğünü üstlenen Tuna Ortaylı Kazıcı tarafından üç sanatçının davet edilmesi ve Altınmarka Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesive Detay Gıda CEO’su Dilara Altınkılıç Kutmangil, Altınmarka Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi ve Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç, sanat yazarı Evrim Altuğ, küratör Fulya Erdemci ile tasarımcı Bülent Erkmen’den oluşan Seçici Kurul’un, sanatçıların önerdikleri projeleri değerlendirmesinin ardından yapılıyor. Eser seçiminde; sunulan projenin içeriği, görselliği, kentle ilişkisi gibi unsurlar göz önünde bulunduruluyor.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 06 Nisan 2022
İmsak 05:04
Güneş 06:33
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:40
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
13°
açık