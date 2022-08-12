İklim değişikliğine dikkat çekmek için fotoğraf yarışması düzenleniyor

Küresel iklim değişikliğini gözler önüne seren en iyi fotoğraflar ödüllendirilecek. İklim değişikliğine farkındalık oluşturmak için düzenlenen yarışmaya başvurular başladı. Son başvuru tarihi 25 Eylül olarak belirlendi.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenecek ’Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması’na başvurular başladı. Yarışmaya, iklim değişikliğini yansıtan fotoğraflarıyla, amatör ya da profesyonel olarak fotoğrafla ilgilenen herkes katılabilecek. Bu yıl seçici kurul üyeleri arasında oyuncu Ceyda Düvenci’nin de yer aldığı yarışmanın birincisi Iphone 13’ün sahibi olacak. Çevrenin korunmasına katkı sunan geri dönüşüm sürecini anlatan fotoğraf, özel ödülün sahibi olacak.

Yarışmaya başvurular sosyal medya üzerinden olacak. Katılmak isteyen amatör ve profesyonel fotoğrafçılar 11 Ağustos ve 25 Eylül tarihleri arasında başvurulabiliyor.

Seçici kurul kimlerden oluşuyor

Seçici kurul usta isimlerden oluşuyor. Kurulda; Gazeteci ve Fotoğrafçı Adem Meleke, Belgeselci ve Foto Muhabiri Coşkun Aral, Fotoğrafçı Dilan Bozyel, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü ve Foto Muhabiri Ercan Arslan ve Fotoğrafçı Mehmet Turgut yer alıyor. Ayrıca seçici kurula, Alarko Carrier Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih ve Reklamcı Serdesin Ajans Başkanı Serhat Bayram da katkı sağlayacak.

Bu kategoride, profesyonel fotoğrafçıların yanı sıra oyuncu Ceyda Düvenci de seçici kurulda yer alacak. Kazananlar 17 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

Yarışmada dereceye girecek ilk 13 fotoğrafın sahipleri ayrı ayrı ödüllendirilecek.

Yarışmaya katılım @alarkocarrier Instagram, veya @alarko_carrier Twitter hesapları üzerinden #AlarkoCarrierKüreselİklim2022 etiketiyle adını kullanarak fotoğraflarını paylaşması yeterli olacak.