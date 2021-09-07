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“İki Gözüm Ahmet” filmi Malatya’da gösterime girdi

Ahmet Kaya’nın hayatından kesitleri konu alan "İki Gözüm Ahmet” filmi, Malatya’da da sinemaseverlerle buluştu.

Kültür Sanat 07.09.2021, 16:41
“İki Gözüm Ahmet” filmi Malatya’da gösterime girdi

Ahmet Kaya’nın hayatından kesitleri konu alan "İki Gözüm Ahmet” filmi, Malatya’da da sinemaseverlerle buluştu.


“İki Gözüm Ahmet” filmi, pandemi tedbirleri kapsamında sinemaların kapatılması nedeniyle kısa süre vizyonda kalabilmişti. Sinemaların açılmasıyla geçen cuma tekrar seyirciyle buluşan film, Malatya’da da gösterime girdi.


Malatyalı yönetmen Gani Rüzgar Şavata’nın yönetmenliğinde çekilen film, Ahmet Kaya’nın hayatını ve Magazin Gazetecileri Derneği gecesinde yaşanan olayları beyaz perdeye taşıyor.

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