Aile Danışmanı, Yaşam Koçu ve TV sunucusu İkbal Gürpınar Sincanlı kadınlarla buluştu. Hayata dair hikayeler anlatan Gürpınar kadınlara “Mutlaka hobi edinin” tavsiyesinde bulundu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın destekleriyle Başkan Ercan’ın eşi Emine Ercan’ın öncülüğünde düzenlenen “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” her ay farklı konu ve konuklarla Sincan’da gerçekleşmeye devam ediyor. Türk sanat müziği dinletisi ile başlayan programın bu ay konuğu Aile Danışmanı, Yaşam Koçu ve TV Sunucusu İkbal Gürpınar oldu.

Programın açılış konuşmasını Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın eşi Emine Ercan yaptı

Emine Ercan “Asıl istediğimiz her birinizin hayatında güzel izler bırakmak ve gönüllerinize dokunabilmek. Bu Ay altıncısını gerçekleştiriyoruz. Birbirinden değerli konuklarla bir arada oluyoruz. Program sonrasında da çekilişle belirlenecek 50 hanımefendi ile birlikte haftaya bir kültür gezimiz olacak. Asli belediyeciliğin dışında meslek edindirme kurslarından, dijital dönüşüm, aşçılık kursuna kadar kadınlarımıza desteğini esirgemeyen kıymetli eşim Belediye Başkanımız Murat Ercan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da program öncesinde ziyaret ederek selamlama konuşması yaptı

Başkan Ercan şunları söyledi:

“İyi ki Sincan’da görev yapıyorum, iyi ki sizinle bir aradayım. Kaldırım, yol, temizlik bunlar artık klişe. Bunları yapacağız zaten ama her şey fiziksel değil, manevi ihtiyaçlar da var, sanatsal ihtiyaç daha önemli. Asfaltı sonra da yapabilirsiniz ama bir nesli kaçırırsanız geriye dönemezsiniz. Gençlerimiz çok önemli, onları yetiştiren kadınlarımız çok önemli. Çocuklarımızı yetiştiren işin mimarı annelerimiz. Onlara bir nebze memnuniyet veriyorsak ne mutlu bize.”

İkbal Gürpınar kadınlarla sohbet etti, hayata dair hikayeler paylaştı

Gürpınar, “Herkesin bir hobisi olması lazım. Bizim çocukluğumuzda imkan yoktu. Ama siz bu imkanları sonuna kadar kullanın. Benim şiir hobimdi ve ben bu sayede meslek sahibi oldum. Sizler de mutlaka kurslara gidin. Kadınlara yönelik birçok meslek edindirme kursu olduğunu öğrendiğim Sincan Belediyesini de kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Program sonunda katılımcılar arasında çekiliş düzenlendi. Çekilişle belirlenen 50 kadın Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın eşi Emine Ercan ile birlikte Kültür Gezisine katılacak.

İkbal Gürpınar da katılımcılar arasından çekilişle belirlenen bir kişiyi kendisi ile birlikte Umre ziyaretine götüreceği müjdesini verdi.