Ihlara Vadisi ‘Kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde bulunan ve Kapadokya’ya açılış kapısı olarak adlandırılan Ihlara Vadisi çevresiyle birlikte ‘Kesin korunacak hassas alan’ olarak Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilerek resmi gazetede yayımlandı.

Kapadokya’nın açılış kapısı Ihlara Vadisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi çerçevesinde ‘Kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil ve ilan edildi. Karar resmi gazetede yayımlanırken, Aksaray Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüsnü Yıldız, “Mevcutta var olan doğal sit alanlarının statülerinin yeniden belirlenmesi amacıyla yapılan ekolojik temelli bilimsel araştırma sonuç raporunun değerlendirilmesi neticesinde Ihlara Vadisi çevresindeki birinci, ikinci ve üçüncü derece doğal sit alanları konu olmuştur. Resmi Gazete’de yayımlanan ve Bakanlık makamının oluru ile ikinci derece doğal sit alanı nitelikli doğal koruma alanı olarak, üçüncü derece sit alanı ise sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edildi. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan karara göre, birinci derece doğal sit alanı kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi” dedi.