İhalesi yapıldı, restorasyon çalışması yakında başlayacak

Trabzon’da restorasyonu 4 yıldır bitirilemeyen Kostaki Konağı’nın restorasyonu için tekrar ihale yapıldı. Önümüzdeki günlerde başlayacak restorasyonun 1,5-2 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinin Zeytinlik Caddesi’nde 1900’lü yıllarda yaptırılan Kostaki Konağının restorasyon çalışmaları 4 yıldır tamamlanamıyordu. Türkiye’nin sayılı sivil mimarlık örnekleri arasında yer alan konakta 2018 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları yüklenici firmanın sözleşmedeki teknik şartları yerine getirememesi nedeniyle sözleşmesi feshedilerek geçtiğimiz günlerde ihalesi tekrar yapılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında hukuki süreç sürerken, konağın restorasyonu için Ankara’da onay aşamasında olduğu öğrenildi.

Konağın restorasyon kapsamında Ekim ayında da yer teslimi yapılacağı restorasyon maliyetinin ise 60 milyon lirayı bulabileceği öğrenildi.

Konuyla ilgili geçtiğimiz aylarda Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, müzenin en kısa zamanda tekrar ziyaretçilere açılmasının hedeflendiği belirtilerek, “İlimizde bulunan ve Arkeoloji Müzesi olarak kullanılmakta olan tarihi Kostaki Konağı mimari yapısı, el işlemeleri ve diğer süslemeleri bakımından 20. Yüzyıl eserleri içerisinde en zengin konaklar arasında yerini almaktadır. Yapılışından günümüze değin değişik dönemlerde farklı amaçlarla hizmet vermiş olan Kostaki Konağı, 2001 yılında müzeye çevrilmiş, bu tarihten beri Trabzon Müzesi olarak kullanılmaktadır. 2017 yılında restorasyon çalışmalarına başlanmış, fakat yüklenici firma imzalamış olduğu sözleşmedeki teknik şartları yerine getiremediğinden sözleşmesi feshedilmiştir. Tarihi Trabzon şehrimizin sahip olduğu zengin arkeolojik ve etnografik eserlerimizin sergileneceği Trabzon Müzemizi (Kostaki Konağı) çok kısa zaman içerisinde yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin hizmetine açmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

Konağın tarihçesi

Kostaki Konağı 1900’lü (1898-1913) yılları başlarında Banker Kostaki Teophylaktos tarafından konut olarak yaptırıldı. Konağın mimarlarının İtalyan olduğu belirlenen yapıda kullanılan bir çok malzemenin İtalya’dan getirildiği biliniyor. Kostaki Teophylaktos 1917 yılında iflas edince, bu yapıyla birlikte bütün mal varlığına haciz konulurken, konak Nemlioğlu Ailesi tarafından satın alındı. 15-17 Eylül 1924 tarihinde Trabzon’u ilk ziyaretinde Mustafa Kemal Atatürk eşi Latife Hanım ve beraberindeki heyetle birlikte bu konakta misafir edilmişti.

Trabzon Valisi Ali Galip Bey zamanında 1927-1932 yıllarında 25 bin TL bedelle kamulaştırılarak, 1927-1931 yılları arasında Hükümet Konağı, 1931-1937 yılları arasında müfettişlik binası olarak kullanılan tarihi konağın bodrum kat hariç tüm kat duvarları tamamen kalem işi ile süslü. 1988-2001 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca restorasyonu tamamlanan konak, 22 Nisan 2001 tarihinde Trabzon Müzesi olarak ziyarete açılmıştı.