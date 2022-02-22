İHA muhabiri Umutcan İşledici’ye ödül

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi ile Sarıçam Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Karate Şampiyonası’nda Basın Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Umutcan İşledici de ödül aldı.

Karate Şampiyonası Basın Ödülleri’nde ödül almaya hak kazanan gazeteciler belli oldu. Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube As Başkanı Tevfik Dinçkalmış başkanlığında toplanan jüri üyeleri haber, fotoğraf, sayfa düzeni ve görüntü dalında düzenlenen yarışmada, onlarca eser arasından 7 eseri ödüle layık gördü.

Haber dalında İhlas Haber Ajansı muhabiri Umutcan İşledici, Günaydın Adana gazetesinden Hüseyin Sungur, Adanus gazetesinden Dursun Dağtekin ödül kazandı. Fotoğraf dalında Demirören Haber Ajansı muhabiri Nuri Pir, Çukurova Barış gazetesinden Arif Basri Baş, Sayfa Düzeni dalında İlkhaber gazetesinden Emre Ekici ve Görüntü dalında Demirören Haber Ajansı kameramanı Eser Pazarbaşı ödül kazanan isimler oldu.

Sarıçam Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen törende, ödül kazanan gazetecilere ödüllerini Başkan Bilal Uludağ takdim etti. Tören öncesi gazetecilerle bir süre sohbet eden Başkan Uludağ, halkın doğru, tarafsız ve hızlı haber alması adına gazetecilerin çok önemli bir misyonu yerine getirdiklerini belirtti.

Ödül alan gazetecileri kutlayan Başkan Uludağ, Türkiye Spor Yazarları Derneği ile her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını belirtti.