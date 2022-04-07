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İftardan sahura közde çay keyfi pandemi sonrası devam ediyor

Konya’da vatandaşlar pandemi süreciyle geçen 2 yılın ardından Ramazan ayında iftardan sonra közde demlenen çay keyfini tekrar yaşarken, çay servisi sahura kadar devam ediyor.

Kültür Sanat 07.04.2022, 11:33
İftardan sahura közde çay keyfi pandemi sonrası devam ediyor

Konya’da vatandaşlar pandemi süreciyle geçen 2 yılın ardından Ramazan ayında iftardan sonra közde demlenen çay keyfini tekrar yaşarken, çay servisi sahura kadar devam ediyor.

Konya’nın tarihi Bedesten Çarşısı Aziziye Camii civarında uzun yıllardır çayevi işleten Cesim Arslan, oğlu Metin Arslan’la birlikte semaver altına yaktığı odun ve kömür sayesinde lezzetli hale gelen çayı iftardan sahur vaktine kadar vatandaşlara sunuyor. Müşteriler, kimisi içerideki şark köşelerinde kimisi de sokak üzerindeki taburelerde oturup bakır kazan ve demliklerde demlenen çayı keyifle yudumluyor. Közde demlenen çayını yudumlayan vatandaşlar keyifli sohbetler yapıyor.

"Çayın lezzeti odun ateşinde olması"

Metin Arslan, memleketi Ağrı’dan ailesiyle birlikte Konya’ya geldiğinde babasının kendi kültürlerinin vazgeçilmezi olan közde çayı, açtığı çay ocağında vatandaşlara sunduğunu, okuldan sonraki vakitlerde babasının yanına giderek mesleğe merak sardığını anlattı. Baba mesleği olan közde çayı yıllardır müşterilerine sunan Metin Arslan, "Çayın lezzeti odun ateşinde olması, meşe kömüründen olması ve çayın kendi halinde kaynamasıdır. Dem oranı ile kazanın derecesinin aynı tutulmasından kaynaklı bir lezzet var. Bu lezzeti elde etmek için ortalama bir demlik çayın 25 dakika süreyle demlenmesi gerekiyor. 25 dakikadan sonra çayımızın acılaşması olur ve bu çayın tadı tuzu olmaz” dedi.

"Dededen toruna gelen bir geleneksel oldu artık"

İş yerine iftar sonrası gelen müşterilerin bu lezzetten oldukça memnun olduğunu anlatan Metin Arslan, “Çay demlemeyi tabii babamızdan öğrendik. Babam da babasından öğrendi. Dededen toruna gelen bir gelenek oldu artık bu. Ben de yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum. Babamın verdiği ve öğrettiği meslekten dolayı buraya kadar geldik çok şükür. Müşterilerimiz bize memnuniyetlerini bildiriyorlar. Her yıl bizim burası Ramazan aylarında artık geleneksel oldu sahura kadar biz buradayız. Müşterilerimiz de bizimle sahura kadar oturuyor ve bazı müşterilerimizle burada sahurumuzu da yapıyoruz. Pandemi sonrası Ramazan ayında buraya epey bir özlem vardı. İki Ramazan ayında yoktu” şeklinde konuştu.

Müşterilerden aldıkları tek şikayetin bu lezzeti evde tutturamadıkları yönünde olduğunu anlatan Arslan, “Şikayetleri müşterilerimizden alıyoruz. Ama hanımlarından dolayı çayın lezzetini merak edip eşleriyle gelen müşterilerimiz var ve merak ediyorlar tabii. Evde demlediği çayla aynı olmadığını görüyorlar. Nasıl olmuş falan diyorlar. O tadı, onlar da tattığı için hak veriyorlar” diye konuştu.

İftar ile sahur arasında bu ortama çay keyfi yapmaya gelen Halil İbrahim Karakoç, "Pandemi sonrası arkadaşlarla burada ilk defa buluşma imkanı bulduk. Burada odun ateşinde çayımız hazırlanıyor biz de arkadaşlarla burada oturma programımızı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Arkadaşlarıyla çay içmeye gelen Hasan Can Çelik, "Pandemi sonrası burada oturup sahura kadar çay içmek gerçekten güzel oluyor. Burası da güzel nezih bir ortam, odun ateşinde çayımız da geliyor. Sahura kadar buradayız" dedi.

Çay içmeye gelen Hüseyin Ericek ise, "Biz de güzel bir iftar sonrası geldik odun ateşinde çay içiyoruz. Buranın çayını beğenerek içiyoruz" ifadelerini kullandı.

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