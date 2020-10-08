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İdlib’de görme engelliler el sanatları sergisi açtı

SURİYE’NİN İDLİB KENTİNDE GÖRME ENGELLİLER, EL SANATLARI SERGİSİ AÇTI. SURİYELİ GÖRME ENGELLİ VATANDAŞLAR ESERLERİYLE YAŞADIKLARI ZOR DURUMLARA MEYDAN OKUDU.

Kültür Sanat 08.10.2020, 15:17
İdlib’de görme engelliler el sanatları sergisi açtı

Suriye’nin İdlib kentinde görme engelliler, el sanatları sergisi açtı. Suriyeli görme engelli vatandaşlar eserleriyle yaşadıkları zor durumlara meydan okudu.

Suriye’nin İdlib kentinde görme engelliler, yaptıkları eserlerini sergiledi. Sergide çizim, resimlerin yanı sıra bazı el yapımı sepet, tabak, tepsi, hasır gibi ürünler ziyaretçilere sunuldu. Sergide farklı yaştan kadın ve erkekler, el emekleriyle ziyaretçilerin övgüsünü topladı. Görme engelliler, düzenlenen sergiyle zorluklara meydan okuyabileceklerini ifade ederken, sunulan çoğu ürünün korona virüs salgını döneminde yapıldığını belirtti.

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