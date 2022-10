İdil’de 58 yıl sonra Alem Dağı etkinliği düzenlendi

Şırnak’ın İdil ilçesinde 58 yıl sonra Oymak köyünde Alem Dağı etkinliği düzenlendi.

İdil Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından 58 yıl aradan sonra gerçekleştirilen Alem Dağı etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğe, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum müdürleri, bölgenin kanaat önderleri ve binlerce vatandaş katıldı. Vatandaşla, türbe ziyaretinde Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Etkinlikte konuşan Şırnak Valisi Osman Bilgin, bulunulan alanın Suriye, Irak ve Türkiye’nin tam üçgeninde bulunan bir nokta olduğunu söyledi. Alem Dağı’nda en son 58 yıl önce etkinlik yapıldığını hatırlatan Vali Bilgin, "Valiliğimiz, kaymakamlığımız ve bölge halkı olarak güzelliği ortaya çıkardık. Bu topraklar kardeşliğin, birlikteliğin topraklarıdır. Bu topraklarda geçmiş ile gelecek arasında bu güzellikleri yaşatarak ancak bu birlikteliği devam ettirebiliriz. Vatandaşlarımız geçmişleri ile gelecekleri arasında bağlantı kurarak, o özlemlerini gidermek için burada toplandılar. Aşlarını paylaştılar. Bu paylaşımı ortaya koyan toplumumuzun inançlarıdır. Burada Gırê Êlım adındaki zatın daha önce şehit olduğuna inanılan zatın türbesi bulunuyor. Özellikle bu zatın manevi huzurunda bulunduk" dedi.

"Bazı insanlar hem yaşarken hem de öldükten sonra toplumları bileştirir" diyen Vali Bilgin, "Burada yatan zatta toplumları birleştiriyor. Tam bin yıl önce olan olayın bu gün birlikteliğini görüyoruz. Bunun güzelliğini yaşıyoruz. Bizleri birleştiriyor. Bunlar kardeşçe yaşamamıza vesile olan duygular. Bu topraklar özellikle 40 yıldır emperyalist ülkelerin nifak tohumları ekilerek, insanları bir birine düşürtülen topraklar. Son artıklarını temizlemek üzereyiz. İnşallah bu beladan bu ülkeyi kurtaracağız. Bütün ülke olarak bu toprakları vatan yaptık. Dolayısıyla Edirnelinin Şırnaklıdan, Trabzonlunun Muğlalıdan hiçbir farkı yok. Hepimiz aynı ölçüde bu vatanın evlatlarıyız. Bu gün burada yapılan bu etkinliği çok önemsiyoruz. Bu tür etkinlikleri artırarak, şehrimizin sosyal, ekonomik, spor etkinliklerimizi çoğaltıyoruz" diye konuştu.

"4 bin kişinin katıldığı bir etkinlik oldu"

Etkinliği geleneksel halini devam ettireceklerini aktaran Vali Bilgin, "4 bin kişinin katıldığı bir etkinlik oldu. Ben bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin 40 yılı terörün ayrıştırıcı, burada yarattığı tahribatlar, toplumun genel değerleri üzerinde yarattığı erozyon, bunlar çok önemli etkenler. Biz sadece silahlı mücadele boyutunda değil, toplumun ilişkileri artırma boyutunda da sürdürüp, artık bu birlikteliği sağlıyoruz. Bu etkinlik dağa önce 3 gün olarak yapılıyordu. Bu gün 1 gün olarak başlattık. Artık üzerine koyarak devam ettireceğiz. Bu bölgenin suyunu temin edeceğiz. Bölgeyi eskisi gibi ağaçlandıracağız” şeklinde konuştu.

Oymak Köyü sakini Şehmus Halitoğlu ise, “Burası bir kaynaşma yeridir. Dini yapılan bir törendir. Burada küskünler barışır. Burada yemekler yapılır, halk gelir kaynaşır. Çeşitli etkinlikler düzenlenir. Eskiden buralarda insanlar atlara biner, cirit oynarlardı. Eskiden burada haberleşme yoktu, dağın dört tarafında ateş yakıldı. Çevre köyler ateşi görür ve her yıl 13 Ekim’de her kes buraya gelirdi. 1968 yılından bu yana yapılmıyordu. Köyler arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ara verildi, daha sonra bölgedeki olumsuz olaylar nedeniyle bu güne kadar yapılmadı. Artık köy gençleri sayesinde böyle bir gelenek tekrardan yaşatıldı. Şırnak Valiliği, İdil Kaymakamlığın bize verdiği destek için teşekkür ederiz. Burada çok olumlu bir hava var. Başka illere göç eden vatandaşlar her kes bu gün burada toplanıyor. Her kes bizim misafirimizdir” ifadelerinde bulundu.

Programın ardından katılımcılara verilen yemekle etkinlik son buldu.