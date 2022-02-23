İclal Aydın’ın ’Üç Kız Kardeş’i Anlattı

Kitapları merakla beklenen yazarlardan biri olmasının yanı sıra oyunculuk kariyeriyle de büyük başarılar kazanmış İclal Aydın, ‘Hürriyet Bizimle’ programının konuğu oldu. Moderatör Fulya Soybaş ile eserini, yayına giren televizyon programını ve özel hayatına dair bilinmeyenleri paylaştı.

Pandemiden önce Urla’da köy hayatı yaşamaya başladığını söyleyen ünlü oyuncu salgından büyükşehirlerde yaşayan insanlar kadar etkilenmediğini ve bu süreci üreterek geçirdiğini anlattı. Oyuncu, naif bir hikâye olarak tanımladığı ‘Üç Kız Kardeş’ romanını geçirdiği bu dönemin meyvesi olarak görüyor. İclal Aydın, yayınlandığın andan itibaren büyük bir takipçi kitlesi yaratan eserden “Özlediğim baba, kız kardeşlik ilişkileri ve insanları yazdım” sözleriyle bahsediyor. Çekim sürecinden ve sette yaşanılanlardan bahseden oyuncu, dizi ekibinin çekimlerin yapıldığı Ayvalık ilçesine gittikleri ilk andan itibaren bölgeyle uyum yakaladığından bahsetti ‘’Ayvalık bize torpil geçti. Kapısından girdiğimiz ilk ev ile anlaştık’’ dedi. ‘’Ayvalık çok güzel ancak çok soğuk. Çekimler yapılırken kat kat giyinmek zorunda kalıyoruz. Ekranda göründüğü kadar kilolu değilim. Havalar soğuk’’ diye ekledi.

Kaleme aldığı eserin yolculuğunda artık yazar yönünün geri çekip oyuncu tarafını ortaya çıkaran ve projeyi yönetmene bıraktığını anlatan İclal Aydın, ‘’Sette artık yönetmenin şarkısı başladı. Hikâyenin yazarı olup da oyuncu olarak kendini teslim etmek hayli zor ancak bunu başarıyorum” dedi. Dizideki bazı sahnelerin kendisine de sürpriz olduğunu belirten ünlü oyuncu bazı sahnelerde göz yaşlarına hâkim olamadığını söyledi.