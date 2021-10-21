Hülya Koçyiğit ve Burçak Evren’e onur ödülü

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Esenler Film Günleri’nde ‘Onur Ödülü’ sahipleri belli oldu. Ulusal bölümde onur ödülleri bu yıl 200’e yakın filmde canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasında derin izler bırakan usta oyuncu Hülya Koçyiğit ile yazı ve tezleriyle sinemamızda önemli bir yer edinen sinema eleştirmeni ve tarihçisi Burçak Evren’e takdim edilecek.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 11 - 14 Kasım tarihlerinde ikincisi düzenlenecek olan Esenler Film Günleri’nde onur ödülleri verilecek isimler belli oldu. Ulusal daldaki onur ödülleri bu yıl Türk sinemasına sağladıkları büyük katkılar nedeniyle 200’e yakın filmde canlandırdığı başarılı karakterle yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ödülle dönen usta oyuncu Hülya Koçyiğit ve Türk sinema eleştirmenliği ve tarihçiliğinin önemli isimlerinden Burçak Evren’e verilecek. Ödüller, 11 Kasım Perşembe akşamı gerçekleştirilecek Esenler Film Günleri’nin açılış gecesinde takdim edilecek.

İkinci yılın teması “göç”

Sinema yazarı Suat Köçer’in danışmanlığında gerçekleştirilen ve geçtiğimiz yıl Kadın Filmleri Seçkisi’nin yer aldığı Esenler Film Günleri, ikinci yılında “Göç” temalı filmleri seyirciyle buluşturacak. Dünya sinemasından önemli uzun metraj yapımların Türkiye’de ilk kez gösterileceği programda son yıllarda öne çıkan yerli filmler de seyirci karşısına çıkacak. Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

Kısa film yarışması başvuruları sürüyor

Öte yandan Esenler Film Günleri kapsamında düzenlenen kısa film yarışması başvuruları devam ediyor. Yarışmada birinciliği elde eden filme 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye ise 5 bin TL ödül verilecek. Adaylar yarışmaya 15 dakikalık süreyi aşmayan bir filmle katılma hakkına sahipler. Yarışmada dereceye giren diğer filmler de unutulmayacak. İlk 10’a girip finalist olarak yarışan ancak dereceye giremeyen 7 filme motivasyon desteği olarak 2’şer bin TL’lik gösterim telifi takdim edilecek.