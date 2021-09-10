Hugh Jackman'ın acı günü

'X-Men', 'Logan' ve 'The Wolverine' filmlerinin yıldızı Hugh Jackman, baba acısıyla sarsıldı. Jackman'ın kendisi ve kardeşleri küçük yaştayken evi terk edip giden anneleri Grace McNeill'ın yerine kendini çocuklarına adayan babası Christopher John Jackman, yaşamını yitirdi.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran 52 yaşındaki Jackman, babasının geçtiğimiz pazar Avustralya'da huzur içinde son nefesini verdiğini yazdı.

"HAYATINI AİLESİNE ADAMIŞTI"

Babasının kaybı nedeniyle derin bir üzüntü duymasının yanı sıra şükran ve sevgiyle dolu olduğunu söyleyen Hugh Jackman, "Babam tek kelimeyle, olağanüstü bir adamdı. Hayatını ailesine, işine ve inancına adamıştı." ifadelerini kullandı.

Mesajını, "Şimdi onun huzur içinde uyuması için dua ediyorum." sözleriyle sonlandıran ünlü oyuncuya takipçilerinden çok sayıda taziye mesajı geldi.

ANNESİNİ AFFETTİ

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde annesi Grace McNeill ile arasındaki buzları eritmişti. Daha önce annesini affettiğini açıklayan Hugh Jackman, McNeill ile anne-oğul pozunu Instagram hesabından paylaşmıştı.

'GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

Öte yandan 'X-Men' filmlerinde 'Wolverine' karakterini canlandıran Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman, bir süper kahramanı en uzun süre oynayan aktör olarak 'Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.