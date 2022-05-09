Hüdainabit ya da Hüdayinabit ne demek?

Hüdayinabit kelimesi Türkçe'de "kendiliğinden biten (bitki)" anlamına gelir.

Hüdayinabit kelimesi tarihte bilinen ilk kez I. Selim Kanunnamesi (1520) : dağlarda yahud sahralarda bitmiş olan hüdayi kestane ağacları eserinde yer almıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında "Biz sizler gibi bu toprakları hüdainabit bulmadık." ifadelerini kullanmıştır.