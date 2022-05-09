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Hüdainabit ya da Hüdayinabit ne demek?
1. Ekilmeden kendiliğinden biten (bitki): Kimsenin yed-i temellüküne geçmemiş olan dağlardaki hudâyinâbit ağaçlar mubahtır (Cevdet Paşa). 2. mec. Sâhipsiz, başıboş, kendi kendine yetişen (kimse): “Hudâyinâbit bir delikanlı.”
Kültür Sanat 09.05.2022, 20:53 09.05.2022, 21:03
Hüdayinabit kelimesi Türkçe'de "kendiliğinden biten (bitki)" anlamına gelir.
Hüdayinabit kelimesi tarihte bilinen ilk kez I. Selim Kanunnamesi (1520) : dağlarda yahud sahralarda bitmiş olan hüdayi kestane ağacları eserinde yer almıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında "Biz sizler gibi bu toprakları hüdainabit bulmadık." ifadelerini kullanmıştır.