Hozat’taki tarihi evlerin tescili için başvuru yapılacak

Tunceli’nin Hozat ilçesinde bulunan tarihi evlerin tescil edilmesi için başvuruda bulunulacağı belirtildi.

Hozat Belediye Başkanı Seyfi geyik, ilçenin tarihini yansıtan yapıların kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, “Bu yapılar günümüze gelene kadar geçen zaman ve birçok sebepten ötürü tahribata uğramış bulunuyor. Biz yerel yönetimler olarak da bu yapıların tescillenmesi, onarılması ve tarihimizin tekrar gün yüzüne çıkarılması için girişimlere başladık” dedi. Yaptıkları görüşmeler sonucu Erzurum’dan gelen bir heyetin yapılarda incelemelerde bulunduğunu söyleyen Geyik, “Tunceli İl Kültür Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonucu Erzurum’dan gelen heyet ilçemizdeki tarihi yapılarda incelemelerde bulundular. Çıkacak sonuçlara göre tescil başvurusunda bulunacağız. İlçemizdeki tarihi yapıları gün yüzüne çıkarılması ve korumaya alınması için girişimlerimiz devam edecek” diye konuştu.