House of Gucci filmine tepki: Mirasa hakaret

Dünyaca ünlü İngiliz yönetmen Ridley Scott'ın yeni filmi House of Gucci, 24 Kasım’da vizyona girmesiyle birlikte tartışmaları da beraberinde getirdi.

Moda dünyasının önde gelen ailesi Gucci'yi merkez alan film, Sara Gay Forden'ın The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed kitabından uyarlandı. Ancak Gucci ailesi, filmle ilgili yaptıkları açıklamada memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

‘DANIŞMANLIK ALINMADI’





Markayı 33 yıl yöneten Aldo Gucci’nin varisleri tarafından yapılan açıklamada, film için kendilerinden danışmanlık alınmadığı vurgulandı. Gucci ailesinin atalarını onurlandıran işler yaptığı belirtilen açıklamada, “Filmde yansıtılan bakış açısı, markanın inşa ettiği mirasa hakaret” ifadeleri kullanıldı.

House of Gucci, markanın kurucusu Guccio Gucci'nin torunu ve varisi Maurizio Gucci'nin yaşamı ile 1995'te eski eşi Patrizia Reggiani tarafından kiralık katil tutularak öldürülmesini konu alıyor. Filmde Maurizio Gucci'yi Adam Driver, Patrizia Reggiani'yi Lady Gaga ve Aldo Gucci'yi Al Pacino canlandırıyor.