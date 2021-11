Hollywood 'da film setinde yaşanan talihsiz olayda yeni suçlama

21 Ekim’de Rust film setinde meydana gelen olayda filmin başrolünde yer alan Alec Baldwin’in silahın boş olduğunu düşünerek ateş etmesi sonucunda görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybederken, Joel Souza da ağır yaralanmıştı. Olay Hollywood’da şok etkisi yaratırken, tüm dünyada film endüstrisiyle ilgili tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Setteki ihmalkârlıklar nedeniyle olayın yaşandığını ileri süren set çalışanları davalar açarken son olarak senaryo süpervizöründen çarpıcı bir iddia geldi. Mamie Mitchell dava açarak; “Alec Baldwin kasıtlı olarak, herhangi bir sebep veya mazeret olmaksızın, çekilecek sahne bir ateşli silahın kurulmasını ve ateşlenmesini gerektirmemesine rağmen, silahını doldurdu ve ateşledi” dedi.

911’i arayan Mitchell olayı şu sözlerle anlatıyor: “Senaryomu sol elimde tutuyordum ve iPhone’umu çıkardım. Baldwin’in gömleğinin ve yeleğinin tutarlılığını kontrol etmek için fotoğraflarımı açtım. Sonra bir patlama… Sağır edici, yüksek silah sesi. Hayrete düştüm. Birinin inlediğini duydum, arkamı döndüm ve yönetmenim geriye düşüyordu, vücudunun üst kısmını da tutuyordu.”

Mitchell ayrıca, sette ateşli silahların güvenliğini sağlamak için tasarlanan her türlü güvenlik protokolünün göz ardı edildiğini ve o gün alınan aksiyonların tüm endüstri normlarına aykırı olduğunu söyledi.

Hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins…

“BALDWIN VE YAPIMCILAR PERVASIZ DAVRANDILAR”

Çarşamba günü Los Angeles’ta düzenlediği basın toplantısında, avukatı Gloria Allred, bir kamera operatörünün, kabin çekimlerinden birinde prova sırasında iki silah ateşi olduğunu ve prodüksiyon müdürüne bunun çok güvensiz olduğunu bildirdiğini iddia etti.

Avukat, basit ihmal olarak görülemeyeceğini de belirtti: “Baldwin, yapımcılar ve diğerleri, bir sette canlı mühimmat ve silah bulundurma konusunda katı kurallara uymayarak pervasız davrandılar.”

“BALDWIN’İN BİLMESİ GEREKİYORDU”

Şikayette Mitchell, Baldwin’in deneyimli biri olarak kendisine sadece bir prop ustası veya silahlardan sorumlu kişi tarafından silah verilebileceğini bilmesi gerektiğini söyledi. Mitchell, yönetmen yardımcısının silahı Baldwin’e vermemesi gerektiğini ve oyuncunun, yönetmen yardımcısının soğuk silah beyanına güvenemeyeceğini bilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Mitchell, gelecekteki kazanç kaybı, özel ve genel zararlar, avukatlık ücretleri ve cezai tazminatlar için belirsiz bir miktar ile davayı açtı.

Mamie Mitchell…

Basın toplantısında Mitchell, meslektaşlarının ve arkadaşlarının gözlerinin önünde vurulmalarının peşini bırakmadığını söyledi: “Silahtan çıkan patlamanın ve ardından gelen sesi tekrar tekrar yaşıyorum.

Moralim bozuk. Kendimi güvende hissetmiyorum. Her an başıma bir şey gelebileceğini ve bana yakın duran değer verdiğim insanlara her an bir şey olabileceğini hissediyorum. Gelecekten korkuyorum. Bu şiddetli trajedi hayatımdaki neşeyi alıp götürdü.”