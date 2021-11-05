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HobiFest 2021 korteji Antalya sokaklarını renklendirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 6-7 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye’nin ilk ve tek hobi festivali ‘HobiFest 2021’ heyecanı mobil kortej ile başladı. Nostaljik araçlar, motosikletler ve off-road araçlarından oluşan kortej, Antalya sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Kültür Sanat 05.11.2021, 17:16
HobiFest 2021 korteji Antalya sokaklarını renklendirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 6-7 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye’nin ilk ve tek hobi festivali ‘HobiFest 2021’ heyecanı mobil kortej ile başladı. Nostaljik araçlar, motosikletler ve off-road araçlarından oluşan kortej, Antalya sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hobi meraklılarını bir araya getirdiği HobiFest 2021, 6 Kasım’da başlıyor. 70’e yakın hobi kulübünün katılacağı festival öncesi düzenlenen mobil kortej geçişi renkli görüntüler oluşturdu. Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden başlayan korteje klasik araçlar, motosiklet, off-road araçları, karavanlar ve hobi kulüpleri katıldı. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı caddelerini dolaşan korteje vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. HobiFest 2021 korteji hafta sonu gerçekleşecek etkinlik öncesi Antalya sokaklarına renk kattı.

6 Kasım Cumartesi günü Cam Piramit alanında gerçekleştirilecek HobiFest 2021’e motosiklet kulüpleri, Akut Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, off-road doğa ve spor kulüpleri, bisiklet dernekleri, klasik otomobil kulüpleri, enduro motosiklet kulüpleri, drone kulüpleri, fotoğraf kulüpleri, kamp ve karavan kulüpleri, satranç kulüpleri, model iş makinaları topluluğu, zeka oyunları gibi çeşitli kulüp ve dernekler katılacak. HobiFest 2021 kapsamında Beach Park Off-Road gösteri alanında yapılacak off-road yarışları ve motosiklet gösterileri nefes kesecek. Motosiklet kulüplerinin gerçekleştireceği etkinliklerde ise çocuklar için ücretsiz ATV ve motosiklet sürüş eğitimleri olacak. Satranç turnuvası, izcilik etkinlikleri, drone yarışları, en yavaş motosiklet sürme yarışı, paramötör ve mikrolight gösterileri, mangala turnuvası, nostalji araç sergisi, motosiklet akrobasi gösterileri gibi birbirinden renkli gösteriler ile HobiFest 2021’de 7’den 70’e herkes heyecan dolu anlar yaşayacak.

LÖSEV’e saç kazıtma desteği

HobiFest 2021’de ayrıca lösemili çocuklara destek vermek ve farkındalık oluşturmak için ‘Sende Yoksa Bende de Yok’ sloganı ile saç kazıtma etkinliği yapılacak. Festivale katılan kulüpler, 7 Ekim Pazar günü saat 15.30’da Cam Piramit Sahnesi’nde saçlarını kazıtarak lösemili çocuklara destek olacak.

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