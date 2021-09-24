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Hobi olarak başladığı tahnitçilik mesleği oldu

Afyonkarahisar’ın tek tahnit ustası olan avcı Cengiz Tüplek, yasal yollarla avlanan veya doğal nedenlerden ölen hayvanların içini doldurarak veteriner fakültelerine hayvan kadavraları yapıyor.

Kültür Sanat 24.09.2021, 12:13
Hobi olarak başladığı tahnitçilik mesleği oldu

Afyonkarahisar’ın tek tahnit ustası olan avcı Cengiz Tüplek, yasal yollarla avlanan veya doğal nedenlerden ölen hayvanların içini doldurarak veteriner fakültelerine hayvan kadavraları yapıyor.

Ölmüş hayvanların içini doldurarak canlıymış gibi bir görünüm kazandıran Tüplek, icra etmiş olduğu ilginç sanatın detaylarını anlattı. Afyonkarahisar’da tek olan tahnit sanatçısı Cengiz Tüplek, doldurduğu hayvanlara ilginin yüksek olduğunu söyledi. Aynı zamanda profesyonel bir avcı olan Tüplek, tahnit sanatına hobi olarak başladığını ancak bugün meslek haline getirdiği bir sanatının olduğunu ifade etti.

Tahnitlenen hayvanlar veterinerlik fakültesinde kadavra olarak kullanılıyor

Araçların ezdiği ya da Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tedavi esnasında ölen hayvanları tahnitleyen Tüplek, ölü hayvanlara canlıymış gibi bir görünüm kazandırıyor. Tüplek tarafından tahnitlenen hayvanlar Veterinerlik Fakültesi öğrencileri tarafından kadavra olarak kullanılıyor. Tahnit sanatının Afyonkarahisar’da çok bilinmediğini dile getiren Avcı Tüplek bu ilginç sanatın inceliklerini şöyle anlattı;

“Kanıtlı hayvanlarda deri yüzüldükten sonra boraksla ilaçlanarak bir iskelet hazırlanıyor. İskelet üzerine giydirilip dikiliyor. Bir kanatlı hayvanı tahnitlemek bir haftamı alıyor. Bunun ticaretini yapmak kesinle yasaktır. Avcılarımızı avladığı hayvanın anısı kalsın diyerek genellikle tahnit yaptırıyorlar.”

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