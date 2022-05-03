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Hobi olarak başladığı ressamlık mesleği oldu

Zonguldak’ta televizyonda gördüğü ressamlığa merak saran 59 yaşındaki Figen Ramazanoğulları’nın hobi olarak başladığı işi mesleği oldu. Bugüne kadar sayısız eser üreten Ramazanoğulları’nın Fransız Hükumeti’nin davetiyle gittiği Fransa’da eserleri sergilendi.

Kültür Sanat 03.05.2022, 11:27
Hobi olarak başladığı ressamlık mesleği oldu

Zonguldak’ta televizyonda gördüğü ressamlığa merak saran 59 yaşındaki Figen Ramazanoğulları’nın hobi olarak başladığı işi mesleği oldu. Bugüne kadar sayısız eser üreten Ramazanoğulları’nın Fransız Hükumeti’nin davetiyle gittiği Fransa’da eserleri sergilendi.

Çaycuma ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Figen Ramazanoğulları, ev hanımı olduğu dönemde televizyon yayınında ressamlık ile ilgili yayını izleyince ressamlığa merak sardı. İlk önce sulu boyalar ile denemeler yapan Ramazanoğulları ardından yağlı boya resimleri yapmaya başladı. Doğa resimleri ile başladığı serüvenine su altı resimleri ile yaparak devam eden Figen Ramazanoğulları, bir organizatörün resimlerini beğenmesi üzerine Fransa’ya davet edildi.

Fransa’nın uluslararası olarak düzenlediği sanat etkinliği Paris Art Capital 2022, 16 - 20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. 6 bin ressam 10 bin eserin arasında eserleri sergilenen Figen Ramazanoğulları, 19 Türk Ressam arasında yerini aldı.

Hobi olarak başladığı işinin mesleği olduğunu anlatan Ramazanoğulları, ev hanımlığından ressamlığa giden süreci şöyle aktardı:

"Ben 38 yıldır yapıyorum bu işi. Severek yaptığım bir iş. Hobi olarak başladığım işim benim mesleğim oldu. İlk önce doğa resimleri yaparak başladım. Sonradan su altına merak sardım. Ruhum istediği için su altı yapmaya başladım. Hala su altı resimleri yapıyorum. Ruhumu yansıttığını düşünüyorum. Çünkü o suyun altında genellikle kendimi betimliyorum. Işık süzmeleri olarak suyun altını aydınlatmaya çalışıyorum. Hayat amacım oymuş gibi. Olumsuzlukları da olumluya çevirme gibi bir düşünce tarzı, hayat felsefesi gibi düşünelim. Zaman içerisinde hobi mesleğe dönüştü. Sonra iki yıl fakülte bitirdim. Geleneksel El Sanatları Bölümü’nü bitirdim. Halk Eğitim Müdürlüğü’nde öğretmenlik yapıyordum ona geri döndüm. Şu an çocuklara resim dersi veriyorum. Güzel şeyler yapıyoruz çocuklarımla birlikte. Üç ayda bir yeni kursum başlıyor. Çocuklarım yetenekli. En az beş çocuğa sanatı sevdirebilirsem ne mutlu bana diyorum. Çocuklarım da benle birlikte resim yapmayı seviyorlar. Bunun yanı sıra Çaycuma’da belediye başkanı Bülent Kantarcı’nın desteğini unutamam."

"Hayat sürprizlerle dolu"

Davet edildiği Fransa ziyaretini anlatan Figen Ramazanoğulları, "Bunlar gurur verici şeyler. Mutlu olduk" diye konuştu. Kendi imkanları ile gittiği Fransa sonrası projelerinin devam edeceğini ifade eden Ramazanoğulları, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yolum Fransa’ya düştü. Sergiye resimleri beğenerek davet edilmem ve Fransız Hükumeti tarafından davet edilmem oraya gitmem. Orada dört gün kaldım. Türk Büyükelçiliği bizi ağırladı. Tek tek resimlerimizle büyükelçi fotoğraflar çektirdi. Çok güzeldi. Sanatsal açıdan mükemmel bir ortam orası. Sergi ilk açıldığı gün hükumetin davetli olduğu kişiler gelmişti. Akşam saat 8.30’du. Sergi salonundan çıkıyorduk. Davetliler sergi salonuna girmek için kuyrukta bekliyorlardı. Sergide 10 bin eser vardı. Ben ve 18 Türk bizler vardık. Bu tabi çok gurur verici. Resimlerimiz çok ilgi gördü. 6 bin ressam katılmıştı. Bunlar gurur verici şeyler. Mutlu olduk. Bunun yanı sıra maddi anlamda destek görmedim bölgemden. Kendi imkanlarımla gittim. Başarının biraz görülmesi gerekiyor. Desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra projeler devam edecek. Yine yurt dışı olacak büyük ihtimalle. İstanbul sergisi olacak. Artık çıta yükseldiği için öyle olacak. Resim, sergiler, uluslararası ziyaretler. Belki günün birinde dünya sanatçısı olmuş olurum. Hiç belli de olmaz. Hayat sürprizlerle dolu."

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