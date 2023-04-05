Hızırcan Çakıroğlu: “Otele vereceğiniz parayla mavi tura çıkabilirsiniz”

Deniz tutkusunu kurucusu olduğu yat kiralama şirketi Sparkles Yatçılık ile işe dönüştüren Hızırcan Çakıroğlu’ndan tatil planı yapanlara çağrıda bulunarak, “Tatil planınızda mavi tura şans verin. Otele vereceğiniz para ile mavi tura çıkabilirsiniz. Üstelik hiçbir otel tatili mavi turun tadını veremez” dedi.

Tatil denince genel olarak akla beş yıldızlı oteller geliyor. Çoğu kişi tatilini her şey dahil sistem bir otelde geçirmenin en iyi seçenek olduğunu düşünüyor. Ancak otel tatillerinde size tahsis edilen alanın dışına çıkamıyorsunuz. Oysa keşfedilecek yüzlerce farklı koy, mavi ile yeşilin iç içe geçtiği birçok doğal güzellik var. Yat kiralama şirketi Sparkles Yatçılık’ın kurucusu Hızırcan Çakıroğlu, otel tatili ile mavi tur seçeneği arasında kalanlar için değerlendirmelerde bulundu.

“Tekne tatili pahalı algısı yanlış”

Günümüzde beş yıldızlı tatil seçeneklerinin tekne tatili ile kıyaslandığında hemen hemen yakın fiyatlarda olduğuna dikkat çeken Hızırcan Çakıroğlu, “İnsanlar mavi tura çoğunlukla ekonomik olarak mesafeli yaklaşıyor ama durum hiç de öyle değil. Otel tatili ile tekne tatili arasında neredeyse fark yok diyebiliriz. Üstelik mavi turun sunduklarını da hesaba katarsak fiyat olarak makul kaldığı bile söylenebilir. Doğru zamanda rezervasyon yapılarak keyifli ve ekonomik tatil mümkün” şeklinde konuştu.

“Mavi tur sizi özgür kılar”

Çakıroğlu, mavi tur ve tekne kiralamanın otel tatiline göre fiyat dışındaki avantajlarını ise şöyle sıraladı: “Mavi tur tatilleri sizi özgür kılar. İstediğiniz lokasyona gidip yeni koyları keşfedebilirsiniz. Yüzme, diving, doğa yürüyüşleri, balık tutma ve antik şehirleri gezme gibi birçok etkinlik arasından dilediğinizi yapabilirsiniz. Tüm bunların yanında yıldızların altında uyumanın keyfini de çıkarabilirsiniz ki bunun paha biçilemez bir deneyim olduğunu düşünüyorum.”