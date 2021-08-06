banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kaza yaptı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı
Kaza yaptı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı
Yanan alanlarda erozyon tehlikesi!
Yanan alanlarda erozyon tehlikesi!
Yangında kaybolan köpeği 4 gün sonra geri geldi
Yangında kaybolan köpeği 4 gün sonra geri geldi
Aygün Aydın'a yine hapis cezası!
Aygün Aydın'a yine hapis cezası!

Hitit krallarının yazlığı Sarissa Antik Kenti turizme kazandırılacak

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bulunan ve Hititlerin önemli yerleşim merkezlerinden olan tarihi Sarissa-Kuşaklı Antik Kenti turizme kazandırılacak.

Kültür Sanat 06.08.2021, 10:16
Hitit krallarının yazlığı Sarissa Antik Kenti turizme kazandırılacak

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bulunan ve Hititlerin önemli yerleşim merkezlerinden olan tarihi Sarissa-Kuşaklı Antik Kenti turizme kazandırılacak.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bulunun ve yaklaşık 3 bin 500 yıl önce Hitit kralları tarafından yazlık olarak kullanılan Sarissa-Kuşaklı Antik Kenti, başlatılan çalışmalar ile turizme kazandırılacak. Sivas Valisi Salih Ayhan, bir dizi ziyaret yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere Altınyayla ilçesine gitti. Vali Ayhan’a İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, Altınyayla Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman, bazı il protokol üyeleri de eşlik etti. Vali Ayhan Başören köyünde M.Ö. 1500 ve 1400’lü yıllarda Hititlerin önemli bir yerleşim merkezi olan ve birçok bilimsel kazı çalışmalarının yapıldığı tarihi Sarissa Antik Kent bölgesinde incelemelerde bulundu. Kuşaklı ören yeri olarak da bilinen Sarissa bölgesinin, Altınyayla ilçesinin önemli bir turizm rotası olduğunu ifade eden Vali Salih Ayhan, "Altınyayla Başören köyünde bulunan ve geçmişi M.Ö. 1500’lü yıllara dayanan Tarihi Sarissa-Kuşaklı Antik Kenti’nin, peyzaj çalışmaları ve sosyal donatıları yapılarak kültür turizmine kazandırılması için yakın zamanda ihalesi yapılacaktır" dedi
Yorumlar (0)
33°
açık