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Hitit Kraliçesi Puduhepa İstanbul’da tanıtıldı

Tarihin en güçlü kadın figürlerinden biri olan Hitit Kraliçesi Puduhepa, Kültür Bakanlığı himayesinde İstanbul Pera Palas Otel’de düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Kültür Sanat 08.03.2022, 19:14
Hitit Kraliçesi Puduhepa İstanbul’da tanıtıldı

Tarihin en güçlü kadın figürlerinden biri olan Hitit Kraliçesi Puduhepa, Kültür Bakanlığı himayesinde İstanbul Pera Palas Otel’de düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Anadolu’nun bilinen ilk kadın kahramanı, tarihin ilk barış antlaşması Kadeş’e mührünü basan Hitit İmparatorluğu’nun Barış Kraliçesi Puduhepa’yı tanıtmak amacıyla toplantı gerçekleştirildi. Kadın gücü ile toplumsal dönüşümün hedeflendiği projede ilk adım da ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ haftasında atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Valiliği ve Çorum Belediye Başkanlığının destekleri, Çorum İş Kadınları Derneği ile Hitit Üniversitesi işbirliğinde ve T-ONE Derneği organizasyonundaki etkinlik, Pera Palas Otel’de düzenlendi.

Savaşın değil barışın simgesi Hitit Kraliçesi Puduhepa için etkinliğe çok özel ve etkileyici bir başlangıç yapılarak girildi. Ünlü besteci ve müzisyen Can Atilla tarafından bestelenen “Puduhepa Dans Süiti”, Türkiye’nin altın madalya sahibi baş balerini Özge Başaran’ın muhteşem dansı eşliğinde ilk kez sunuldu. Müzik ve dans gösterileriyle başlayan program protokol selamlama konuşmalarının ardından ünlü tarihçi yazar ve T-ONE Derneği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı ve araştırmacı Doğa Taşlardan’ın seminerleriyle devam etti.

Puduheba adının ebedileşmesi ve yaşatılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuşmasında, “Puduhepa eski çağ dünyasına ve bazı kalıplara farklı bakmamız gerekiyor. Tarihte her zaman güçlü kadın bir üye vardır, Puduhepa da bunların arasında. Hititliler zamanında astronomi ve matematik alanlarında iyi olan hukuk sistemleri mükemmel olan bir devletti. Kendi dillerinin yanı sıra başka dilleri de biliyor ve okuyabiliyorlardı. Tabletin önünde hiyeroglif ile hükümdar resmi yer alırken arkasında da Puduhepa metni vardı.” diye belirtti.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da yaptığı konuşmada, programın ortak noktasının Çorum olduğunu ifade ederek “Çorum, denilince 7-8 bin yıllık bir tarih akla gelir. Çorum, denilince akla barış gelir, kardeşlik gelir. Çorum, deyince akla kadirşinaslık gelir, vefa gelir. Çorum denildiğinde akla böyle güzel ve bugün insanlığın muhtaç olduğu değerlerin gelmesine vesile olan pek çok nedenimiz var. Sosyal hayata, ekonomiye, tarıma ve uluslararası ilişkilerden diplomasiye kadar insan hayatını ilgilendiren temel konularda eşsiz bir medeniyetlerden biri olan Hititler’dir.” şeklinde konuştu.

T-ONE Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan’nın ev sahipliğinde yapılan etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Hatice Dilek Karakuzu, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum İşkadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli ve yönetim kurulu üyeleri, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Hititoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Doğan Alparslan, Danışman Şef Maximillian Thomae, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, DEIK Afrika Komitesi Başkanı Volkan Yılmaz ve T-ONE Derneği Onursal üyesi Çiğdem Simavi, Başkan Yardımcısı Sevda Elgiz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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