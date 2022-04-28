Hisarcıklıoğlu’na Azerbaycan ‘Dostluk Nişanı’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ‘Dostluk Nişanı’nı ile ödüllendirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in 25 Nisan 2022 tarih ve Anayasanın 109. Maddesi 23. Bendi kararıyla, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ekonomik kalkınmasına katkıları, girişimcilik alanındaki çalışmaları ve Türkiye Azerbaycan iktisadi ilişkilerinin geliştirilmesi için yaptığı faaliyetlerden dolayı Hisarcıklıoğlu’na ‘Dostluk Nişanı’ verildi. Türkiye ve Azerbaycan’ın tek millet iki devlet olduğunu vurgulayan Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şahsına verilen ‘Dostluk Nişanı’ için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Türk iş dünyası adına teşekkürlerini sundu.