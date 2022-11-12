“Hilal-İ Ahmer”den bugüne; gönüllülük kavramı “Kırmızı Yelek” sergisi ile tuvale yansıyor

Beyoğlu’nun yeni kültür sanat mekânı İSTKA projesi Artizan, ilk plastik sanat etkinliğini Kızılay Sanat iş birliği ile Ressam Genco Demirer’in son dönem çalışmalarından oluşan sergisiyle gerçekleştiriyor.

“Kırmızı Yelek” Resim Sergisi Ressam Genco Demirer’in uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü Kızılay gönüllü faaliyetlerini konu alıyor. Kızılay’ın bir buçuk asrı aşan geleneğine gönderme yapan sergi, ilhamını Hilal-i Ahmer kartpostalları için resim çizen ressamlardan aldı. Sergide, sanatçının 22 adet günümüz Kızılay gönüllü çalışmalarını kendi dijital özgün üslubuyla yorumladığı eserler yer alıyor. Her bir eser 100 x 70 cm boyutunda Hilal-i Ahmer kartpostalların dikey/yatay boyutlarına gönderme yapıyor. Kırmızı yelekli portreler, yangın, sel, deprem, gibi birçok farklı afet alanında çalışan gönüllüleri konu alan eserlerin yanı sıra Kızılay kurumuna Kızılay ismini veren Mustafa Kemal Atatürk’ün Kırmızı Yelekli resmi de sergide yer alıyor.

“Sanatı insanın ızdırabını dindirmek onun acısını dünyaya anlatmanın aracı olarak benimsiyoruz”

Sergiyi ziyaret eden ve Ressam Genco Demirer’in çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Beyoğlu Belediyesinin Artizan Sanat ve Kızılay Sanatın ortaklığında Ressam Genco Demirer’in kırmızı yelek sergisi Beyoğlu’nda sanatseverlerle buluşuyor. Kızılay’ın gönüllülük hikâyesini gene Kızılay’ın 150 yıllık tarihindeki o sanatla ilişkili kartpostallarından ilham alarak dijital bir araçla tasarlayan sanatçımız bugün özellikle yelek temasıyla gönüllüğü sırtında taşımanın markası ve rengi olan o göğsündeki hilali ile yelek teması ile çok özgün sanat eserlerini sanat dünyası ile buluşturuyor. Kızılay olarak bizler sanatı insanın ızdırabını dindirmek onun acısını dünyaya anlatmanın bir aracı olarak ta benimsiyoruz. Gönüllülerimizin motivasyonlarını onların faaliyetlerini yürütürken ki yüce amaç ve hedeflerini sanatla anlatmak en güzeli burada da Genco Demirer bu faaliyeti gerçekleştiriyor. Sergi Beyoğlu sizi bekliyor” diye konuştu.

Sergideki eserlerin satışından elde edilecek maliyet dışı gelirin tamamı Kızılay’a bağışlanacak. Sergi 30 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak.