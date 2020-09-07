Modern Çin sinemasının en yeni örneklerinden bir seçkinin sunulacağı “Hikâye Çin’de Geçiyor” başlıklı program, 17-27 Eylül tarihleri arasında İstanbul Modern Sinema’da izleyiciyle buluşuyor

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg AŞ’nin katkıları ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle, Çin sinemasının en güncel filmlerinden bir seçki sunuyor.

Bu yıl ikincisi gerçekleşen seçkideki filmler, Çin toplumunun içinden geçtiği güncel sosyo-ekonomik dönüşümü farklı konu ve karakterler yoluyla işlerken, bir yandan dünya sinemasında yerini gittikçe büyüten Çin sinemasının yeni türlerdeki açılımlarını da yansıtıyor.

Programda yer alan filmlerden Cannes’da Altın Palmiye’ye aday olan Güney İstasyonunda Randevu hem rakip çeteler hem de polisten kaçan bir gangsterin hikâyesini kara film kodlarıyla anlatıyor. Zu Feng’in polis dramı Changsha Yazı emekliye ayrılmak üzere olan bir polis dedektifine odaklanıyor. Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan için yarışan Tehlikeli Oyun Çin sinemasının efsane oyuncularından Gong Li’yi 1940’lı yıllarda geçen bir casus hikâyesinde başrole koyuyor. Tibetli yönetmen Pema Tseden’in yeni filmi Balon ise kırsalda yaşayan bir ailenin politik gerçeklikle tinsellik arasında yaşadıkları maddi ve manevi çatışmaları ince bir sinema diliyle aktarıyor.

Ödüllü oyuncular

Programda dikkat çekenler arasında, aile odaklı iki duygusal film de yer alıyor. Çin’in tek çocuk politikasının sıkıntılarını ağır şekilde yaşayan bir çiftin 30 yıla yayılan epik öyküsü, başrol oyuncusu Jingchun Wang’e Berlin’de “En İyi Erkek Oyuncu” dalında Gümüş Ayı kazandıran Elveda Oğlum ile Lulu Wang’in kendi hayat hikâyesinden yola çıkarak yazdığı ve başrolündeki Awkwafina’ya “En İyi Kadın Oyuncu” dalında Altın Küre kazandıran Elveda da seçkide yer alıyor.

HİKAYE ÇİN’DE GEÇİYOR FİLM PROGRAMI

GÜNEY İSTASYONUNDA RANDEVU

17 Eylül, 14.30;19 Eylül 12.00

Yönetmen: Diao Yinan

Oyuncular: Hu Ge, Kwei Lun-Mei, Liao Fan

Bir önceki uzun metrajı İnce Buz Kara Kömür ile dünya çapında yerini sağlamlaştıran yönetmen Diao Yinan’ın yeni filmi, her bir karesi incelikle tasarlanmış bir kara film. Pandemiyle birlikte adı sıkça anılmaya başlanan Vuhan’da geçen hikâyede bir motor çetesinin reisi olan Zhou Zenong, yanlışlıkla bir polis memurunu öldürdükten sonra başına ödül konmasının da ardından hem polisten hem de para ödülü için kendisini arayan çetelerden kaçmak zorunda kalır. Yolda yine özgürlüğü için kaçmak zorunda olan bir kadınla karşılaşmasıyla birlikte, ikisi yeni bir maceraya atılır. 2012’yılında Vuhan’da yaşanan gerçek olaylardan esinlenen Güney İstasyonunda Randevu, geçtiğimiz yıl Cannes’da Altın Palmiye’ye aday olan tek Çin filmiydi.

TEHLİKELİ OYUN

17 Eylül 12.00;20 Eylül 12.00

Yönetmen: Lou Ye

Oyuncular: Gong Li, Chao Mark, Greggory Pascal

2. Dünya Savaşı sırasında Japon işgali altındaki Şanghay’da geçen Tehlikeli Oyun, yüksek tempolu bir casus filmi. Ünlü oyuncu Jean Yu bir tiyatro oyununda rol almak üzere kente döner. Ancak bu amacının arkasında başka sebepler de yatmaktadır. Gizli mikrofonlar, çift taraflı aynalar, dürbünler ve şifreli mesajlar gizli buluşmaların gerilimini artırırken, oyunun açılış gecesi uluslararası düzeyde önem taşıyan politik bir olaya dönüşecektir. Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan adayı olan filmin başrolünde Çin sinemasının yıldız oyuncusu Gong Li de etkileyici bir performans sergiliyor.



ELVEDA OĞLUM

24 Eylül 17.00;27 Eylül 14.30

Yönetmen: Wang Xiaoshuai

Oyuncular: Wang Jingchun, Yong Mei, Qi Xi

Çin sinemasının Altıncı Kuşak yönetmenlerinden Xiaoshuai’nin yeni filmi Elveda Oğlum, Çin’in tek çocuk politikasının çarpıcı etkisini, çocukları yakın arkadaş olan iki ailenin yaşadıkları üzerinden ele alıyor. Bir fabrikada çalışan Liyun ve Yaojun çifti ile Haiyan, kocası ve çocukları iyi arkadaştır. Liyun ve Yaojun çiftinin oğulları, arkadaşının ısrarı üzerine yüzmeye gider ve boğularak hayatını kaybeder. Bu trajik olayın hemen öncesinde yeniden hamile kaldığını öğrenen anne Liyun ise arkadaşı bildiği Haiyan tarafından otoritelere şikâyet edilerek karnındaki “yasadışı” bebeği aldırması için zorlanır. Bu olaylar üzerine iki ailenin yolları ayrılacaktır. Bu epik melodram 30 yıla yayılan bir hikâye anlatsa da, detaylı görselleri, usta oyunculukları ve ince işlenmiş kurgusuyla üç saatlik süresini hiç hissettirmiyor.





ELVEDA

24 Eylül 12.00; 27 Eylül 12.00

Yönetmen: Lulu Wang

Oyuncular: Awkwafina, Diana Lin, Zhao Shuzhen

Anneannesi Nai Nai’nin dördüncü evre akciğer kanseri olduğunu öğrenen Billi, uzun süredir yaşadığı Amerika’dan anavatanına geri döner. Çin’deki ailesinin anneannesinden hastalığını saklamasının bir hata olduğunu düşünürken onlar Nai Nai tüm aileyi son bir kez bir arada görebilsin diye sahte bir düğün organize etmekle ve gerçekleri gizlemekle meşguldür. Yönetmen Lulu Wang’in kendi hayat hikâyesine dayanarak yazıp yönettiği bu komediyle karışık aile dramının başrol oyuncusu Awkwafina En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Küre’ye layık görülmüştü.

CHANGSHA YAZI

19 Eylül 14.30; 26 Eylül 12.00

Yönetmen: Zu Feng

Oyuncular: Chen Minghao, Huang Lu, Tian Yu

Bir polis dedektifi olan A Bin, kız arkadaşının intiharından sonra görevinden istifa etmek ister. Bu esnada bir balıkçının nehirde bir insan kolu bulmasıyla kayıp kişiler listelerini kontrol etme görevini üstlenen A Bin, ister istemez bu soruşturmanın parçası olur. Bu sırada kardeşi haftalardır kayıp olan güzel bir doktorla tanışır. Bu iki karakter geçmişlerindeki suçluluk duygusuyla baş etmeye çalışırken karşılarına çıkan bu yeni aşk ihtimali acılarını unutturabilecek midir? Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde gösterilen Changsha Yazı, polisiyenin içine sarmalanmış bir aşk hikâyesi.

ŞARKILARLA YAŞAMAK

20 Eylül 14.30; 26 Eylül 17.00

Yönetmen: Johnny Ma

Oyuncular: Zhao Xiaoli, Gan Guidan, Yan Xihu

Zhao Li liderliğindeki Siçuan Opera Topluluğu, seyircisi her geçen gün azalan operayı ayakta tutmak için, yıkık dökük opera binalarında ucuz prodüksiyonlu oyunlar sahneye koyar. Zhao Li, seyircisi gittikçe yok olan bu sanatı yaşatmak için var gücüyle direnir. Öte yandan kullandıkları hem binanın yıkılacağı haberi hem de topluluğun genç üyelerinin daha paralı işleri tercih etmeleri her şeyi daha da zorlaştırsa da Zhao Li mücadelesinden vazgeçmez. Bu sırada operanın fantastik karakterleri de hayatına başka şekillerde girecektir. Çin asıllı Kanadalı yönetmen, Siçuan Operası üzerine bir belgesel izledikten sonra grubun zorlu sanat yaşamını perdeye taşımaya karar vermiş.

FUCHUN DAĞLARI’NDA BİR YIL

17 Eylül 17.00 ; 19 Eylül 19.00

Yönetmen: Gu Xiaogang

Oyuncular: Dong Zhenyang, Du Hongjun, Mu Wei

Xiaogang Gu, ilk uzun metrajında 14. yüzyılda yapılmış Huang Gongwang imzalı ünlü bir manzara resminden esinleniyor. Yapıtla aynı adı taşıyan film, Yu ailesinin Fuyang’da geçirdiği bir yılı perdeye taşırken yedi metrelik bu Çin parşömenindeki resmin görsel estetiğini de hikâyesine yansıtıyor. Fuyang’ın güzel nehir coğrafyasında geçen bu aile dramı, dört yetişkin oğlun hayatlarındaki iniş çıkışı, gelenekle ile modern gerçeklik arasında kaldıkları çatışmayı, kentsel dönüşümle birlikte değişen şehrin geçirdiği değişimleri gözler önüne seriyor. Bir üçlemenin ilk filmi olarak tasarlanmış bu film, Cannes’da Eleştirmenlerin Haftası’nda Büyük Ödül’e aday oldu.

BALON

24 Eylül 14.30 ; 26 Eylül 14.30

Yönetmen: Pema Tseden

Oyuncular: Wangmo Sonam, Jinpa, Tso Yangshik

Tibetli yönetmen Tseden’in bu filmi yayla köyünde yaşayan bir aileyi anlatıyor. Evde buldukları prezervatifi balon zannederek ellerinde gezdiren iki çocukla başlayan öykünün merkezinde, Çin hükümetinin doğum kontrol programı sayesinde üç çocukla yetinmek isteyen Drolkar ile hayatta Budist rahibesi olmayı seçen kız kardeşi var. İkisi de farklı yollardan ait oldukları reenkarnasyonun, ruh dünyasının yoğun yaşandığı dindar toplumun içinde bağımsızlıklarını korumaya çalışırlar. Balon, kader ile özgür idare, eski ile yeni arasında mücadele eden karakterlerine sıcak ve esprili yaklaşan ve etkileyici renk paleti ve el kamerasıyla akıllarda kalacak görsellikte bir film.