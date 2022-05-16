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Hıdırellez şenliğinde kıyafetleri ile yarıştılar

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Hıdırellez şenlikleri çerçevesinde düzenlenen 1. İnebolu Kıyafet Festivali’nde vatandaşlar kombinleri ile yarıştı.

Kültür Sanat 16.05.2022, 14:36
Hıdırellez şenliğinde kıyafetleri ile yarıştılar

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Hıdırellez şenlikleri çerçevesinde düzenlenen 1. İnebolu Kıyafet Festivali’nde vatandaşlar kombinleri ile yarıştı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Hıdırellez şenlikleri çerçevesinde 1. İnebolu Kıyafet Festivali düzenlendi. İnebolu Kaymakamlığı, İnebolu Belediyesi, İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü ve Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği iş birliğinde düzenlenen festival, kortej yürüyüşü ile başladı. İnebolu ilçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Belediye Başkan Vekili Emre Özlü ve vatandaşların yer aldığı kortej, festivalin düzenlendiği Boyran Mahallesi’ndeki İnebolu Belediyesi Sosyal Tesislerine kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan festivalde konuşan Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, “Hıdırellez Şenliklerimizi geleneksel hale getireceğiz, Çünkü İnebolu kültür şehri, sanat şehri, maalesef zamanla özellikle pandemininde araya girmesi ile böyle bir yavaşlama bir hareketsizlik baş göstermişti ama biz bunu en güzel şekilde güzel etkinliklerle yeneceğimize ve İnebolu’ya bir hareket vereceğimize ben yürekten İnanıyorum. Çünkü İnebolu buna değer, İnebolu yüzyıl önce de çok canlıydı, elli yıl önce çok çalıydı, yüz elli yıl önce çok canlıydı. Bize düşen sorumlulukta bu canlılığı arttırmak ve İnebolu’yu tüm Türkiye’ye sanatla, kültürle, sporla, müzikle böyle güzel etkinliklerle tanıtmak. Çünkü İstiklal Madalyalı Türkiye’nin tek İlçesindeyiz. Bize de bu yakışır Kıymetli İnebolular” dedi.

İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü Ahmet Çecen ve Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği İnebolu Temsilcisi Haluk Kaya da vatandaşların festivale yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Festivalde kadınlar, erkekler, çiftler ve çocuklar kategorilerinde kıyafet yarışması yapıldı. Çeşitli kıyafetlerle sahneye çıkan vatandaşlar, 6 kişiden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Her kategoride ilk üçe giren yarışmacılara ödül verildi. Festivalde, halat çekme, çuvalda yürüme ve yumurta kırma yarışmaları yapıldı. Örste demir dövülmesi ile devam eden festival, kamp ateşinin yakılmasının ardından dilek balonları uçurulması ile sona erdi.

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