Heykeller kovanlarda sanat eserine dönüştü

20 Mayıs Arı Günü etkinlikleri çerçevesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arı ve Arıcılık Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte arı kovanlarına yerleştirilen heykeller, arılar tarafından balmumuyla kaplandı. Eserler düzenlenen sergide görücüye çıktı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde bulunan Kopya Heykeltıraşlık Eserleri Müzesi’ndeki sergi, Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Araştırma Görevlisi Beyza Durhan tarafından açıldı. Sergideki eserler, üzerine bez sarılarak arı kovanına bırakılan metal heykellerin üzerine arılar tarafından petek örülmesi ile ortaya çıkan eserlerden oluşuyor.

Dedesi ve babasının da geçimini arıcılıktan sağladığını belirten Araştırma Görevlisi Beyza Durhan, “Eserlerden en önemlilerinden birisi Yılanlı Tanrıça. Bu figürü doğal malzeme ile sarıp arı kovanına yerleştirdim. Altında böyle detayların olmamasına rağmen arılar kendileri bambaşka bir eser üretmiş oldular. Arılar ile işbirliği içinde böyle bir eser ortaya çıktı. Eserin ortaya çıkması süresi çok uzun değil. Çünkü doğru mevsimde doğru floralarla çok kısa sürede kabartabiliyor. Burada görülen bütün yüzeyler arılar tarafından örüldü. Sadece iç iskeleti bana ait” dedi.