Heyecanla beklenen gizemli dizi "Are You Afraid of Dark" ekranlarda sizlerle buluşuyor

Tüyler Ürpertici yeni dizi Are You Afraid Of Dark’ı izlemeye hazır mısın?

Üç saatlik uzun bölümlerden oluşan bu esrarengiz dizide, bir grup çocuğun oluşturduğu Midnight Society grubu, Kıyamet Karnavalı hakkındaki olayları hayata geçirmek için dehşet verici hikâyeler anlatıyor. Are You Afraid Of Dark, 17 Ekim’den itibaren her cumartesi 17.05’te Nickelodeon ekranlarında.

Danger Force’un nefes kesici maceraları Nickelodeon ekranlarında!

Captan Man’in yeni bir süper kahraman ekibi var - Danger Force. Captan Man ve Schwoz, çocukları kötülüklerle savaşmak için ve kontrol edemedikleri süper güçlerini kullanmalarını öğretmek için bir okul oluşturuyor. Captan Man ve ekibinin maceralarını 18 Ekim’den itibaren her Pazar saat 20:10’da Nickelodeon ekranlarından izleyebilirsiniz.

Alvinnn!!! and The Chipmunks yepyeni bölümleriyle geliyor!

Uluslararası süper starlar Alvin, Simon ve Theodore'un yer aldığı Alvinnn!!! and The Chipmunks, hayranlarını eğlendirmek için müzik, kahkaha ve hikâyelerden oluşan bir roller coaster yolculuğuna çıkıyor. Alvinnn!!! and The Chipmunks hafta içi her gün saat 11:10’da Nickelodeon’da sizlerle.

Lincoln maceralarını The Loud House’da anlatmaya devam ediyor!

Büyük bir ailede büyümenin nasıl bir şey olduğunu hiç merak ettiniz mi? On bir yaşındaki Lincoln Loud, izleyicilere on kız kardeşi olan bir çocuk olarak, büyük bir ailenin kaosundan nasıl kurtulacağını anlatıyor! The Loud House, Ekim ayı boyunca Pazartesi’den Cuma’ya her gün saat 18:50’de yayınlanacak.

The Loud House ve The Casagrandes’in ev halleri Nickelodeon’da!

Evde gerçekleşen görüntülü sohbette, Lincoln ve Ronnie Anne, modadan favori dizilerine kadar her şeyi konuşuyor. The Loud House ve The Casagrandes'tan yeni görüntüler, klasik sahneler ve hatta Ronnie Anne'den gelen büyük bir sürpriz! Yepyeni bölümler, her Cumartesi saat 13:30’da Nickelodeon’da.