Her şehri ünlülerle geziyorlar
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN EŞİ PERVİN ERSOY, ROTAHANE KURUCU ORTAĞI VE BİKAP KURUCUSU BİLGE KURU, OYUNCU İLKER AYRIK, SES SANATÇISI ASLIHAN HÜNEL, RACHEL ARAZ, ZARA, RESSAM İSMAİL ACAR VE BİRÇOK SANATÇI ROTAHANE ORGANİZASYONU İLE "HER ŞEHRİ ÜNLÜLERLE GEZİYORUZ" PROJESİ KAPSAMINDA BALIKESİR’İN TURİZM KENTİ AYVALIK İLÇESİNİ ZİYARET EDİYOR.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Rotahane kurucu ortağı Bilge Kuru, oyuncu İlker Ayrık, ses sanatçısı Aslıhan Hünel, Rachel Araz, Zara, ressam İsmail Acar ve birçok sanatçı Rotahane organizasyonu ile "Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz" projesi kapsamında Balıkesir’in turizm yöresi Ayvalık ilçesini ziyaret etti.
Heyeti Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüraslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ve eşleri gelen heyeti Cunda’da karşıladı. Heyet 28-29-30 Eylül tarihlerinde Ayvalık, Cunda, Küçükköy, Altınova ve Bergama’nın yer aldığı programda Balıkesir İl Turizm ve Kültür Müdürü Mustafa Çaltı, Ayvalık İlçe Turizm Müdürü Yasemin Gençer ile Kuzey Ege’yi tanıyacaklar. Yapılan ziyaretler ise katılımcıların sosyal medyaları aracılığı ile paylaşılacak.
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