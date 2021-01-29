Hepsiburada, kitap kategorisi özelinde 2020 yılı trendlerini açıkladı

Digitalage'in haberine göre Hepsiburada, kitap kategorisi özelinde 2020 yılının alışveriş trend verilerini açıkladı. Hepsiburada verilerine göre 2020 yılında platform üzerinden en çok Kasım ayında kitap satışı gerçekleşti. Tüm yıl boyu 10 milyondan fazla kitabın, kitapseverlere ulaştığı Hepsiburada’da sadece Kasım ayında 1,5 milyona yakın kitap talep gördü.

350 binden fazla farklı çeşit kitabın bulunduğu Hepsiburada’da, 2020 yılı içinde sırasıyla en çok çocuk, eğitim, edebiyat, kişisel gelişim, psikoloji ve araştırma-tarih kitapları ilgi gördü. 2020’de Hepsiburada’daki kitap sipariş adetlerine göre İstanbul ilk sırayı alırken, Ankara, İzmir ve Bursa takip etti.

2020’de pandemi etkisiyle değişen tüketici davranışları

Pandemi nedeniyle evde vakit geçiren kişilerin ise tercihleri hobi kitapları oldu. Hobi kitapları arasında yer alan mandala kitapları da 2020’nin en çok aranan kelimeleri arasına yerini aldı ve mandala kitaplarında 93%’lük bir büyüme gerçekleşti. Pandemi süresince büyük ilgi gören kategorilerden bir diğeri de uzaktan eğitim ve online eğitim alanları oldu. Eğitim kitaplarında pandemi öncesi Ocak-Mart dönemine göre, 2020 kalan aylarında yüzde 75’lik bir büyüme gerçekleşti.

2020’nin en iyi çıkış yapanları

— Kral Şakir – Varol Yaşaroğlu

— Son Cüret – Yılmaz Özdil

— Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir – Hakan Mengüç

— Ben Kazanmadan Bitmez – Bircan Yıldırım

— Hayvanlar Senfonisi – Dan Brown

— Sarmal – Murat Ağırel

— Son Av – Jean-Christophe Grange

2020’nin en çok tercih edilen klasikleri

— Suç Ve Ceza – Fyodor Mihailoviç Dostoyevski

— Sineklerin Tanrısı – William Golding

— Çalıkuşu – Reşat Nuri Güntekin

— Bir İdam Mahkumunun Son Günü – Victor Hugo

— İki Şehrin Hikayesi – Charles Dickens

— Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali

2020 yılının en çok tercih edilen yazarları ve kitapları

— Varol Yaşaroğlu – Kral Şakir 8: Macera Adası

— Jose Mauro de Vasconcelos – Şeker Portakalı

— George Orwell – Hayvan Çiftliği

— David Bedford – Köpük İle Pıtır – İlk Okuma Kitaplarım

— Dana Suskind – Otuz Milyon Kelime

— Victor Hugo – Bir İdam Mahkumunun Son Günü

— Osman Abalı – Dikkati Güçlendirme Seti Anasınıfı

— Müthiş Psikoloji – Hayır Diyebilme Sanatı

— Yılmaz Özdil – Son Cüret

2020’nin en çok talep gören yayınevleri

— Pegem Akademi Yayıncılık

— İş Bankası Kültür Yayınları

— Adeda Yayıncılık

— Tonguç Akademi

— Yapı Kredi Yayınları

— Destek Yayınları

— Doğan Kitap

— Benim Hocam Yayınları

— Can Yayınları

2020’nin il bazında çok okunan kitapları

— İstanbul – Kral Şakir 8: Macera Adası – Varol Yaşaroğlu

— Ankara – Şeker Portakalı – Jose Mauro de Vasconcelos

— İzmir – Ben Kazanmadan Bitmez – Bircan Yıldırım

— Bursa – Otuz Milyon Kelime – Dana Suskind

— Kocaeli – Hayvan Çiftliği – George Orwell

— Antalya – Son Cüret – Yılmaz Özdil

— Konya – Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali

— Balıkesir – Hayır Diyebilme Sanatı – Müthiş Psikoloji

— Adana – Bir İdam Mahkumunun Son Günü – Victor Hugo

— Muğla – Son Cüret-Yılmaz Özdil