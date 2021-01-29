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Hepsiburada, kitap kategorisi özelinde 2020 yılı trendlerini açıkladı

2020 yılını kitap talepleri açısından inceleyen Hepsiburada, dikkat çekici sonuçlarını paylaştı.

Kültür Sanat 29.01.2021, 12:11
2007
Hepsiburada, kitap kategorisi özelinde 2020 yılı trendlerini açıkladı

Digitalage'in haberine göre Hepsiburada, kitap kategorisi özelinde 2020 yılının alışveriş trend verilerini açıkladı. Hepsiburada verilerine göre 2020 yılında platform üzerinden en çok Kasım ayında kitap satışı gerçekleşti. Tüm yıl boyu 10 milyondan fazla kitabın, kitapseverlere ulaştığı Hepsiburada’da sadece Kasım ayında 1,5 milyona yakın kitap talep gördü.

350 binden fazla farklı çeşit kitabın bulunduğu Hepsiburada’da, 2020 yılı içinde sırasıyla en çok çocuk, eğitim, edebiyat, kişisel gelişim, psikoloji ve araştırma-tarih kitapları ilgi gördü. 2020’de Hepsiburada’daki kitap sipariş adetlerine göre İstanbul ilk sırayı alırken, Ankara, İzmir ve Bursa takip etti.

2020’de pandemi etkisiyle değişen tüketici davranışları

Pandemi nedeniyle evde vakit geçiren kişilerin ise tercihleri hobi kitapları oldu. Hobi kitapları arasında yer alan mandala kitapları da 2020’nin en çok aranan kelimeleri arasına yerini aldı ve mandala kitaplarında 93%’lük bir büyüme gerçekleşti. Pandemi süresince büyük ilgi gören kategorilerden bir diğeri de uzaktan eğitim ve online eğitim alanları oldu. Eğitim kitaplarında pandemi öncesi Ocak-Mart dönemine göre, 2020 kalan aylarında yüzde 75’lik bir büyüme gerçekleşti.

2020’nin en iyi çıkış yapanları

Kral Şakir – Varol Yaşaroğlu

Son Cüret – Yılmaz Özdil

Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir – Hakan Mengüç

Ben Kazanmadan Bitmez – Bircan Yıldırım

Hayvanlar Senfonisi – Dan Brown

Sarmal – Murat Ağırel

Son Av – Jean-Christophe Grange

2020’nin en çok tercih edilen klasikleri

Suç Ve Ceza – Fyodor Mihailoviç Dostoyevski

Sineklerin Tanrısı – William Golding

Çalıkuşu – Reşat Nuri Güntekin

Bir İdam Mahkumunun Son Günü – Victor Hugo

İki Şehrin Hikayesi – Charles Dickens

Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali

2020 yılının en çok tercih edilen yazarları ve kitapları

Varol Yaşaroğlu – Kral Şakir 8: Macera Adası

Jose Mauro de Vasconcelos – Şeker Portakalı

George Orwell – Hayvan Çiftliği

David Bedford – Köpük İle Pıtır – İlk Okuma Kitaplarım

Dana Suskind – Otuz Milyon Kelime

Victor Hugo – Bir İdam Mahkumunun Son Günü

Osman Abalı – Dikkati Güçlendirme Seti Anasınıfı

Müthiş Psikoloji – Hayır Diyebilme Sanatı

Yılmaz Özdil – Son Cüret

2020’nin en çok talep gören yayınevleri

— Pegem Akademi Yayıncılık

— İş Bankası Kültür Yayınları

— Adeda Yayıncılık

— Tonguç Akademi

— Yapı Kredi Yayınları

— Destek Yayınları

— Doğan Kitap

— Benim Hocam Yayınları

— Can Yayınları

2020’nin il bazında çok okunan kitapları

İstanbul – Kral Şakir 8: Macera Adası – Varol Yaşaroğlu

Ankara – Şeker Portakalı – Jose Mauro de Vasconcelos

İzmir – Ben Kazanmadan Bitmez – Bircan Yıldırım

Bursa – Otuz Milyon Kelime – Dana Suskind

Kocaeli – Hayvan Çiftliği – George Orwell

Antalya – Son Cüret – Yılmaz Özdil

Konya – Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali

Balıkesir – Hayır Diyebilme Sanatı – Müthiş Psikoloji

Adana – Bir İdam Mahkumunun Son Günü – Victor Hugo

Muğla – Son Cüret-Yılmaz Özdil

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