Hentbol takımının toprak sahadan gelen başarı hikayesi bu belgeselde anlatıldı

Türkiye Hentbol Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Adasokağı Hentbol Takımı’nın başarı hikayesini anlatan belgeselin galası, Adana’da spor ve iş dünyasından isimlerin katılımıyla yapıldı.

Adasokağı Spor Kulübü’nün kuruluşu ve bugünlere gelmesinde karşılaştığı zorlukları anlatan belgeselin galası büyük ilgi gördü. M1 Alışveriş Merkezi’ndeki sinema salonunda yapılan galaya Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ile spor ve iş dünyasından önemli isimler katıldı.

Gösterim öncesi kısa bir konuşma yapan Adasokağı Spor Kulübü Başkanı Alper Tunga Kasım, ’’Adasokağı aslında bir gönüllülük ordusu. İlk meşaleyi Nesimi hocamız yaktı ve bugünlere geldi. Kuruluşundan bu yana birçok zorluk çektik. Bugünlere gelmemizde yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz’’ dedi.

"Bu hikaye aslında klasik bir Adana hikayesi" diyen Vali Elban, ’’Bugün buraya Adasokağı efsanesi için toplandık. Doğrusu bu hikayeyi anlatmaya değil alkışlamaya geldim. Acısıyla tatlısıyla bir hikayeyi izleyeceğiz. Bu oluşuma destek veren birkaç kişinin hikayesi, bu kadın başarı hikayesi, inanmış öğretmen hikayesi. Bu aslında klasik bir Adana hikayesi. Toprağı kadar insanı da bereketli bir olan bir şehirden bahsediyoruz. Burada neye dokunursanız bir hikaye buluyorsunuz. Bunlardan en iyisi ile karşı karşıyayız bugün. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum’’ dedi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç ise, ’’Kızlarımızın başarısını yıllardır takip ediyoruz. Bu başarı hikayesinin yanında olmak bizim için çok önemli. Federasyonumuz için çok önemli bir yapı bu. Sportif başarı bunun arkasından gelen konu. Ama başarı da var, hepsini tebrik ediyorum’’ dedi.

Konuşmaların ardından belgesel filmin gösterimine geçildi. İzleyiciler tarafından uzun süre alkışlanan film sonrası takım oyuncuları ve takıma destek verenler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, Atom Film ekibi tarafından hazırlanan belgeselin 6 ayda tamamlandığı öğrenildi.