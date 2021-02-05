banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
İşte yerli 'Ironman'
İşte yerli 'Ironman'
Euro ve dolar fiyatlarında son durum ne?
Euro ve dolar fiyatlarında son durum ne?
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Pakistan meclisi karıştı
Pakistan meclisi karıştı

Hem futbolseverler hem de gezginler için işte derbi şehirleri

Otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, 6 Şubat’ta oynanacak olan dünyanın en ünlü derbileri arasında yer alan Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi futbol kulüpleriyle ve taraftarlarıyla meşhur olan şehirleri futbolseverler için derledi.

Kültür Sanat 05.02.2021, 11:00
2
Hem futbolseverler hem de gezginler için işte derbi şehirleri

Otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, 6 Şubat’ta oynanacak olan dünyanın en ünlü derbileri arasında yer alan Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi futbol kulüpleriyle ve taraftarlarıyla meşhur olan şehirleri futbolseverler için derledi.

Geçtiğimiz yıl, korona virüs salgınının tüm dünyayı vurmasıyla beraber birçok ülkede spor müsabakaları iptal edildi veya ertelendi. Futbol müsabakalarının seyircisiz oynanması dünyanın dört bir yanındaki futbolseverleri hayal kırıklığına uğratsa da derbileriyle ünlü şehirler tekrar eski günlerine yakın zamanda kavuşacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yaklaşırken, özellikle futbol tutkunlarının mutlaka gezip görmesi gereken şehirleri obilet.com sizler için derledi.

obilet.com’un derbi şehirlerini tanıttığı liste şu şekilde paylaşıldı;

Derbilerin kralı; Birleşik Krallık

İngiltere; Big Ben & Westminster Sarayı, London Eye, Buckingham Sarayı, Tower Bridge gibi meşhur noktaları ile dünyanın her yerinden turisti kendine çeken bir ülke. Futbolu icat eden İngilizler, takımları ve derbileriyle de Londra’ya, Manchester’a ve Liverpool’a çok sayıda farklı milletten taraftarın gelmesini sağlıyor. İngiltere, bugün dünyanın en iyi futbol kulüplerine ve en ünlü statlarına da ev sahipliği yapıyor. Chelsea, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Premier Lig takipçilerinin en çok ilgisini çeken yerler arasında geliyor.

Madrid, Barselona ve Valencia’da futbol her şeyin önünde

İspanya’nın başkenti Madrid tarihiyle, alışveriş imkanlarıyla ve eğlenceli gece hayatıyla dünyanın her yerinden turisti kendine çekiyor. Şehirdeki Plaza Mayor, Puerta del Sol Meydanı ve Plaza del Castilla, şehrin en uğrak noktaları arasında geliyor. Özellikle şehri temsil eden iki büyük futbol kulüp; Real Madrid ve Atletico Madrid’in derbi maçı olduğu bir güne denk gelirseniz Madrid sokaklarının taraftarlarla dolup taştığını ve çok sayıda turisti Bernabeu Stadı çevresinde görebilirsiniz. Katalonya özerk bölgesindeki Barselona’da; Sagrada Famillia Kilisesi, modern sanatın öncülerinden Gaudi’nin eserleri Park Guell, Casa Battlo ve Casa Mila gibi mimari yapıları ziyaret edebilirsiniz. Barselona’nın hayranlık uyandıran nizami şehir yapılanması içinde futbol ayrı bir yer tutuyor. Dünyanın en ünlü takımı Barcelona FC maçlarını izlemek için efsanevi stadyum ‘Nou Camp’, pandemi öncesine kadar hem turistlerin hem de tutkulu taraftarların buluşmasına şahitlik ediyordu. Akdeniz’in kıyısındaki, tarihi, kültürü ve mimarisi ile herkesi büyüleyen Valencia, Santa Maria Katedrali, müzeleri ve modern mimari yapısıyla dikkati çekiyor. Las Falla Festivali’yle de çok sayıda insanı şehre çeken Valencia, futbol takımı Valencia FC ile de adından söz ettiriyor.

Milano; moda, alışveriş ve futbol

İtalya’nın Lombardiya bölgesinde yer alan moda ve alışverişin merkezi Milano’nun Gotik mimari yapıdaki katedrali olan Duomo di Milano belki de dünyanın en çok fotoğraflanan tarihi yapılar arasında yer alıyor. Binlerce kişinin her yıl geldiği Milano, popüler futbol kulüpleri AC Milan ve Inter Milan’a da ev sahipliği yapıyor. Milano’ya gelenler hem şehrin tarihi yerlerini ziyaret ediyor, alışveriş yapıyor, klasik İtalyan mutfağının tadını çıkarıyor ve bu iki kulübün maçlarını, dünyaca ünlü futbol yıldızlarını izliyor.

Paris futbolseverlerin de gözdesi

Paris’in klasikleşen sembolleri Eyfel Kulesi, Louvre Sarayı ve Müzesi, Lüksemburg Sarayı, Notre Dame Katedrali, Zafer Takı gibi gezilecek çok sayıda yeri var. Şehrin insanı içine alan çekimi, görkemli mimari yapısı, sokakları, kafeleriyle sınırlı değil; bu metropol şehrinde, “Paris Saint-Germain” de futbolseverler için şehri vazgeçilmez kılıyor. Futbol fanatikleri önceden asil bir aileye ait olan av köşkü alanına, başta olimpik amaçla yapılan, daha sonraları futbol stadyumuna dönüşen, Paris Saint-Germain FC’nin maçlarını oynadığı Prensler Parkı Stadyumu’nu (Parc des Princes) mutlaka ziyaret ediyor.
Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 22 45
4. Trabzonspor 22 39
5. Alanyaspor 22 38
6. Hatayspor 22 35
7. Gaziantep FK 22 35
8. Karagümrük 22 34
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 22 29
11. Göztepe 22 26
12. Kasımpaşa 22 26
13. Rizespor 22 26
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 22 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 22 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 22 40
5. West Ham 22 38
6. Everton 20 36
7. Tottenham 20 33
8. Chelsea 21 33
9. Aston Villa 20 32
10. Arsenal 22 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 21 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Brighton 22 24
16. Newcastle 22 22
17. Burnley 21 22
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16