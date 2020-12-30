Hediye Karavanının 10’uncu durağı Şırnak oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan ’Hediye Karavanı’ tırı Şırnak’a geldi.

Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara ’çocuk oyunla, dünya çocukla büyür’ sloganıyla hediyeler götüren ’Hediye Karavanı’ tırının bu seferki durağı Şırnak oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon iş birliğinde hayata geçirilen ’Hediye Karavanı’ Projesi kapsamında pandemi sürecinde evde kalan çocukların aileleri ile evlerinde oynayabilecekleri parmak taş, dokuz taş, mangala, dama, seksek ve boyama setlerinden oluşan oyunlar hazırlandı. Hazırlanan oyunlar, Hediye Karavanı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde çocuklara dağıtılmaya başlandı. Bu kapsamda Şırnak’a gelen Hediye Karavanı nedeni ile Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Şırnak Vali yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkan Vekili Cumhur Melikoğlu, Şırnak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ve hediye alacak olan çocuklar katıldı.

Törende konuşan Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu çocukların geleceklerinin teminatı olduğunu söyledi. Vali Yardımcısı Efendioğlu, "Çocuklarımız bizim için değerliler, değerlerimizdir. Gençlik olarak baktığımız zaman bizler sokaklarda büyüdük. Sokaklarda bu oyunları oynayarak büyüdük. Şimdiki gençlerimize ve yeni nesille baktığımız zaman daha çok AVM veya elinde telefonu olan bir gençlik görüyoruz. Bu anlamda çocuklarımız için yapacağımız her adım çok çok önemlidir" dedi.

"Proje kapsamında 10 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz"

Daha sonra konuşan Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkan Vekili Cumhur Melikoğlu, 10’uncu il olarak Şırnak’ta bulunduklarını söyledi. Melikoğlu, "Hediye Karavanı yollarda projemiz yaklaşık 14 ili kapsamaktadır. 4 ilimiz kaldı, bundan sonra Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır’a gideceğiz. Burada amacımız çocuklarımızı bu pandemi döneminde bir nebze geleneksel oyunlarımızla güldürebilmek, gönüllerine girebilmek. Parmak taş, dokuztaş, mangala, dama, seksek ve boyama setlerinden oluşan hediyeleri çocuklarımıza vereceğiz. Bu proje kapsamında 10 bin çocuğumuzla buluşmayı hedefliyoruz. Bu pandemiden dolayı 3 tane çocuğumuza sembolik olarak hediyelerimizi dağıtacağız. Tırımız Siirt’teki çocuklarla buluşmak üzere yola çıkacak” diye konuştu.

Şırnak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam da daha önce 5 kere gerçekleştirilen Oyun Karavanı Projesinin, 2020 yılında pandemi sebebi ile Hediye Karavanı kampanyası olarak hayata geçirildiğini söyledi. Akçam, "Kampanya ile çocukların evlerinde aileleri ile birlikte oyunlar oynayarak pandemi sürecini keyifli geçirebilmeleri amaçlanmıştır. Etkinlikler kapsamında federasyon tarafından Doğu-Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan 14 ildeki dezavantajlı, ihtiyaç sahibi çocuk ve çocuk evlerimizdeki çocuklara, il müdürlüğümüz koordinesinde pandemi kurallarına uyularak kutu oyunları ve oyuncaklar çocuklar evlerinde ziyaret edilerek dağıtılacaktır. 3 çocuğumuza sembolik olarak burada verilecektir. Kutu oyunları ve oyuncakların içerisinde çocuklar için parmak maç, dokuztaş, dama, üçtaş, mangala, seksek ve boyama seti bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çocuklara oyuncakları dağıtıldı.