HBO beğenmeyip iptal etmişti: Game of Thrones’un devam dizisi Bloodmoon'un sadece senaryosuna bile ödenen para dudak uçuklattı!

HBO’nun, dünyaca ünlü dizisi Game of Thrones’un sonradan iptal kararı aldığı devam dizisini çekmek için kesenin ağzını açtığı öğrenildi.

2018’de Game of Thrones’un bir spin-off’unun çekileceği ve dizinin kadrosunda da Naomi Watts’ın yer alacağı açıklanmıştı. 2019’da da dizi projesinin iptal olduğu duyurulmuştu.

HBO, Game of Thrones'tan binlerce yıl öncesini anlatacak olan Bloodmoon adlı dizi projesinin iptal edilmesinin ardından, yapımın senaristliğini üstlenen Max Borenstein, “Dizinin dünyası gayet gelişmiş bir haldeydi. Senaryosu ve ana hatları hazırdı. Ayrıca ismi de belli olmuştu. Bir sürü şey yapmıştık” diye konuşmuştu.

Şimdi de pilot bölümünde ilerleme kaydedilen ancak sonra iptal edilen proje için harcanan para gündeme geldi. WarnerMedia Yönetim Kurulu Başkanı Bob Greenblatt, verdiği bir röportajda, “Game of Thrones’un devam projesinin senaryosuna 30 milyon dolar harcadılar” dedi.

Greenblatt, “Senaryonun bir bölümünü gördüğümde, HBO içerik yöneticisi Casey Bloys'a 'Bu işe yaramıyor ve orijinal dizinin vaadini yerine getirdiğini düşünmüyorum' dedim. Benimle aynı fikirde değildi” diye ekledi.

Televizyon tarihinin en görkemli dizilerinden biri olan ve dünya çapında milyonlarca seyircisi olan Game of Thrones’un final yapmasından sonra, dizinin öncesini anlatacak beş spin-off (devam projesi) haberi gelmişti. Serinin yaratıcısı George R.R. Martin ve HBO, projelerden birini iptal etmişti.

Başrolünde Naomi Watts’ın olduğu Bloodmoon, hayata geçmeye en yakın proje olarak görülüyordu. Bloodmoon’ın pilot bölümünün senaryosunu beğenmeyen HBO, post-prodüksiyon sürecinin planlanandan uzun ve pahalı olması sebebiyle devam dizisini iptal etme kararı almıştı.

Bir başka spin-off olan House of the Dragon’un ise çekimleri devam ediyor. Dizi, 2022 yılında yayınlanacak.