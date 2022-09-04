Hayme Ana 741. kez anıldı

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde düzenlenen Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babaannesi, Ertuğrul Gazi’nin annesi Hayme Ana (Devlet Ana), 741. kez düzenlenen programla anıldı. Çarşamba köyünde başlayan programa Kütahya Valisi Ali Çelik ve İl Protokolü, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve binlerce vatandaş katıldı. Resmi tören öncesi TRT sanatçıları Türk Tasavvuf Müziği ve ilahi dinletisi sundular. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile resmen başlayan tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın duasıyla açıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, yaptığı konuşmada, "Hayme Ana, Konya-Karaman’da Zübeyde Hanım, Kütahya’da Nezahat Onbaşı, Domaniçli Habibe, Kastamonu’da Şerife Bacı, Erzurum’da Nene Hatun, Malatya’da Songül Yarbay, Gölbaşı’nda Demet Sezen, Çorum’da Aybüke öğretmen, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan cesur analardır. Hayme Ana’mızın türbesine gittiğinizde, kapıda, bir söz karşılar sizi. O sözde Atatürk şöyle der, ’Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır’ der. Bugün burada bir arada oluşumuzun sebebi de işte bu duygu ve düşüncedir. Eğer ecdadımızı tanır, bilir, anlar ve buna göre bir duruş ve irade gösterebilirsek geleceğimizi de güvenle inşa ederiz. Bu yıl burada Hayme Ana’yı 741. kez anarken Domaniç’in de düşman işgalinden kurtuluşunun da 100. yılını kutluyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Hayme Ana’nın aynı zamanda devletin bekası adına verilen emeğin en yüce örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Hayme Anamız dağılma noktasına kayı boyunu ayağa kaldırarak Domaniç’e kadar selametle getirmesiydi. Devletin bekası adına o ulvi mücadeleye vermeseydi, bağımsızlıktan söz etmek mümkün olmayacaktı. Onun Oğuz yurdunu gönendiren hidayeti ve öğretileri sayesindedir ki Osmanlı devletimiz varlığı ile üç kıtaya yedi cihana hükmetmiş, toprak Türk’e vatan kılınmıştır. Onun cefakâr bilge ve asil gönlü kadınlarımıza ilham olmuş, asırlar sonra dahi cephelerden cephelere duyulmuştur. Obaya sığmayan bir ufuktur o, iman ile idealini var eden, inanç ile tarihi abat eden bir kadım şahsiyettir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, sahne alan Domaniç folklor gösterisi ve ardından atlı okçuluk ekiplerinin gösterileri ile devam eden şölen, Söğüt’e temsili göç yürüyüşü ile son buldu.