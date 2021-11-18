Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde Yazar Av. Hayati İnanç’ın verdiği “Can Veren Pervaneler” konferansı büyük ilgi gördü.

“Can Veren Pervaneler” konferansı, 19 Mayıs Belediyesinin katkılarıyla 19 Mayıs Belediye Düğün Salonu’nda yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Bu akşam burada yoğun kalabalık altında, sözün öze dönüştüğü bu konferansa katılan, davetimizi kırmayan tüm hemşehrilerimize ve bizleri kırmayıp konferansımıza konuşmacı olarak katılan Av. Hayati İnanç Hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konferansta konuşan Yazar Av. Hayati İnanç ise çeşitli dönemlerde yaşamış ve iz bırakmış şairlerden bolca örnek vererek, gençlik yıllarında yaşadığı ve hayatında önemli iz bırakan olayları dinleyenlere mizahi bir dille anlattı.

Yazar Av. Hayati İnanç sevgisinin salona sığmayıp salon dışına taştığı, yeri geldiğinde güldüren, yeri geldiğinde duygulandıran İnanç, en değerli işin insana yatırım olduğuna dikkat çekerek katılımcılara bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Program sonunda Yazar Av. Hayati İnanç’a 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu tarafından çiçek ve tablo hediye edilirken, Av. Hayati İnanç ise Başkan Topaloğlu’na günün anısına imzalı kitabını takdim etti.

Yoğun ilgi nedeni ile konferans salonuna sığmayan vatandaşlar, dışarıya kurulan ses sistemleri ile Hayati İnanç’ın "Can Veren Pervaneler" konferansını dinledi.