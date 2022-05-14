Hayati İnanç: "Nakdimizi ve vaktimizi gereksiz şekilde harcıyoruz"

Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan yazar Hayati İnanç’ın söyleşisinde salon tıka basa doldu. İnanç, “Nakdimizi ve vaktimizi gereksiz şekilde harcıyoruz. Zaman kıymetli bir şeydir. Kıymetini bilmeyen vefasızdır” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 12.’si düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı’nda katılan yazar Hayati İnanç ‘Hayata Şiirden Bakmak’ adlı söyleşisinde okuyucularıyla buluştu. İnanç, divan edebiyatından beyitler okuyarak yaşama dair önemli nasihatlerde bulundu. Mutluluğun formülünün basit olduğunu söyleyen İnanç, "Hayatı insanoğlu zorlaştırıyor. Nakdimizi ve vaktimizi gereksiz şekilde harcıyoruz. Zaman kıymetli bir şeydir. Kıymetini bilmeyen vefasızdır. İnsan öfkelendiği, zor durumda kaldığı zaman tövbe etmeyi, aklını başına toplamayı bilmez. Ama duanın kabul zamanları da zor anlarıdır. Allah’tan istemek lazım. Verirse nimet, vermezse hikmettir. Her şey emanet. İnsan beden ve ruhtan oluşmuştur. Beden, binek, ruh ise sensin. Bineği düzgün sürersen seni iyi yere götürür. Kendi haline bırakırsan götüreceği yer ahırdır. Hak ettiğinden fazla değer verilen her şey insanın başına bela olur” dedi.

Söyleşinin ardından hep birlikte fotoğraf çekildi.