Hayati İnanç 6 Mart Pazar günü Samsun’da

Hukukçu-Yazar Hayati İnanç, 6 Mart Pazar günü Samsun’un Canik ilçesinde “Hayata Şiirden Bakmak” başlıklı bir konferans verecek.

Televizyon ve medya dünyasında yayınlanan sohbet programlarıyla halkın yakından tanıdığı Hukukçu-Yazar Hayati İnanç, konferans vermek üzere Canik Belediyesi’nin davetlisi olarak Samsun’a gelecek. Medyada uzun yıllar ‘Can Veren Pervaneler’ adlı programı hazırlayıp sunan Hayati İnanç, 6 Mart Pazar akşamı saat 19.00’da Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak. Canik Belediyesi tarafından sürdürülen ‘Okur-Yazar Buluşmaları’ projesi kapsamında Eğitimci-Yazar Hayati İnanç’ın “Hayata Şiirden Bakmak” başlığı altında sunacağı konferansa tüm sevenleri davet edildi.

“Değerlerimizi gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz”

‘Okur-Yazar Buluşmaları’ projesiyle ilgili konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bu programlarla ülkenin değerlerini ilçe halkıyla buluşturup gelecek nesillere aktarabilmeyi hedeflediklerini belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Okur-Yazar Buluşmaları projemiz kapsamında her ay alanında uzman bir konuğumuzu ilçemizde ağırlıyor ve gençlerimizle, hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Daha önce de Bekir Develi, Sıtkı Aslanhan, Serdar Tuncer gibi çok değerli isimleri ilçemizde ağırladık. Bu proje vesilesiyle ülkemizin değerlerini gençlerle, ilçe halkıyla buluşturup gelecek nesillere aktarabilmeyi hedefliyoruz" dedi.

“Üstat Hayati İnanç yaşayan bir kütüphane”

Hayati İnanç’ı Samsun’a davet etmekle büyük bir kültür hizmeti icra ettiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Üstat Hayati İnanç Bey adeta yaşayan bir kütüphane. İnsanı hayran bırakan hafızası ve anlatımındaki tatlı üslubu ile dinleyenlerine adeta büyük bir deryaya yelken açmış hissini yaşatıyor. Kendisini ilçemize davet etmekle büyük bir kültür hizmeti icra ettiğimizi düşünüyorum. Böyle bir deryadan istifade etmek isteyen herkesi 6 Mart Pazar akşamı Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’ne davet ediyorum” diye konuştu.

Ocak ayınca yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Hayati İnanç’ın “Hayata Şiirden Bakmak” başlıklı konferansı 6 Mart 2022 Pazar akşamı saat 19.00’da Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.