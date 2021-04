Hayallerini maketlere yansıtıyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Cemal İhtiyaroğlu, yıllardır balıkçılık ve denizcilik mesleğini maketlere aktardı.

Ünye’nin Ortayılmazlar Mahallesi Derya Hamamı Sokak’ta bulunan ufak atölyesinde çalışmalarına devam eden İhtiyaroğlu, deniz kenarından topladığı ağaç parçalarından aldığı ilhamla hobi olarak ahşap gemi, saat ve benzeri ahşap oymacılığı sanatına devam ederek her birini sanat eserine dönüştürdü.

Yıllardır maket işlerine can vererek sanata dönüştüren İhtiyaroğlu, yaptığı çalışmalarla denizden aldığı parçalarla ilgi odağı oldu. Sanata ve sanatçıya önem vererek bu tür çalışmaları desteklediğini söyleyen ve Gazi Cemal İhtiyaroğlu’nu atölyesinde ziyaret eden Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Bu güzel ilçemizde bu tür sanatsal çalışmalarımıza can veren her yurttaşımızı sonuna kadar destekliyoruz. Bakıldığında bazen bir deniz kabuğu, bazen bir tahta parçası ve bazen de bir taşa işlemeler yaparak onları birer sanat parçası haline dönüşüldüğünü görüyoruz. Bu anlamda sanatın önemini bir kez daha vurgulamak isteriz. Ben ilçemizde bu nadide eserleri toplumumuza kavuşturan değerli Gazimiz Cemal İhtiyaroğlu’na teşekkür ederim" dedi.