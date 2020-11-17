Hayallerini gelinlik ve bindallıda birleştirdiler

“Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplum İçin Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi” ile Adıyaman’daki Besni, Merkez ve Kahta Halk Eğitimi Merkezleri’ndeki mesleki eğitimlerle yolları kesişen altı Türk vatandaşı ve mülteci kadın birlikte üretmenin mutluluğunu yaşıyor. Kiminin yeteneğini, kiminin hayalini yansıttığı gelinlik şapkalı duvağıyla modern bir tasarımı yansıtırken işlemeleri günlerce süren bindallı yüzyıllara dayanan tel işleme geleneği ile hüznün ve mutluluğun bir arada yaşandığı kına gecesi için göz alıcı bir şıklık ortaya koyuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanlığı ve Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı adına Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu tarafından Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) iş birliği ile yürütülen proje kapsamında umutlarını ve kendi ayakları üzerinde durabilme gücünü kazanan kursiyerler aynı zamanda yeni bir mesleğe adım atmanın heyecanını yaşıyor.

1600 Türk vatandaşı ve mülteciyi meslek edindirme kursları ile desteklerken aynı zamanda sosyal uyum ve iş piyasasına erişimlerini güçlendirmeyi hedefleyen proje ile kursiyerler artık geleceğe daha umutla bakıyor. Gelinlik ve bindallı tasarımı ve dikimi için Düz Dikiş Makineciliği, 12-16 Yaş Çocuk Elbise Dikimi ile Kadın Giyim Modelist Yardımcılığı kursları olmak üzere toplam 1320 saat eğitim alan kursiyerlerin tasarımdan detay işlemelere kadar sürdürdükleri ortaklık, kültürlerarası iletişimin ve farklılıkların oluşturduğu zenginliğin sembolü oldu. Gelinlik ve bindallı, Besni, Kahta ve Merkez Halk Eğitimi Merkezleri’nde farklı aşamaları tamamlanarak oluşturuldu.

Besni Halk Eğitimi Merkezi - Hanım Bozan:

“Hayatımda ilk kez bindallı ve gelinlik diktim. Arkadaşlarımla dikişi tamamladıktan sonra mankene giydirdiğimizde bunu biz mi yaptık deyip çok mutlu olduk. Bu projeye başlamadan önce makinaya iğne bile takmayı bilmiyordum. Şimdi ise o kadar güzel kıyafetler dikiyorum ki kendim bile inanamıyorum. Bu projeyle birlikte kendime olan güvenim arttı. Her yerde çalışabilirim.”

Besni Halk Eğitimi Merkezi - Tuğçe Ciner:

“Daha önce hiç böyle bir çalışmada yer almamıştım. Birlikte üretmek çok güzel. Burada öğrendiklerimle yeni bir iş hayatı için hazırım. Özgüvenim yerine geldi.”

Merkez Halk Eğitimi Merkezi - Keltuma Begli:

“Her zaman giysi tasarlamanın ve dikmenin hayalini kurardım. Bu çalışmanın her ilmeğinde emek, her taşında özveri, tamamında ise heyecan ve mutluluk var. İlk etapta yabancı olduğum bir geleneğe ait süslemeyi nasıl yapacağım konusunda endişeliydim. Bindallı ve gelinliği süslemeye başladıktan sonra farklı kültürlerin ve geleneklerin detaylarını birleştirerek harika ürünler ortaya çıkardığımızı düşünüyorum.”

Kahta Halk Eğitimi Merkezi - Afaf Ahmed:

“Merakımızın ve hayal gücümüzün yöresel ve modern dikişin birleştirilmesiyle nasıl bir sonuç vereceği bir muammaydı. Gelinlik ve bindallıyı bitirdiğimizde gözlerimiz kamaştı. Ortak fikirlerimizin birleşmesi ve birer ürüne dönüşmesi harika duygular hissettirdi. Bu projede bizlere çok emek verildi. Bizler de kalbimizi ortaya koyarak yaptığımız bu çalışmada verdiğimiz tüm emeklere değdiğini düşünüyoruz.”