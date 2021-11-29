Son Dakika
Sultangazi’de bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan uçan parçalar 5 araca hasar verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Havalar soğudu, kabanlar raflardaki yerini aldı
Havaların soğumasıyla kışlık giyim ürünleri tüketiciyle buluşmaya başladı.
Kültür Sanat 29.11.2021, 12:15
Havaların soğumasıyla kışlık giyim ürünleri tüketiciyle buluşmaya başladı.
DeFacto’nun çizgili ve farklı desenleri ile şekillenen kadın kaşe kabanları, raflardaki yerini aldı. Kış gardıroplarının olmazsa olmazı kaşe kabanlar, DeFacto tasarımı ile birleşti. Zevkli çizgileriyle pek çok kadının beğenisini toplayan kaban seçenekleri spor ya da klasik parçalarla kombinlenebiliyor. Farklı tarzlardaki kabanların aynı zamanda konfor da vadediyor. Kaban alternatiflerine markanın internet adresinden, mobil uygulamasından ve tüm mağazalarından ulaşılabiliyor.