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Hattat Kadir Sakoğlu’ndan ‘Namaz ve Cami’ sergisi

Ankara’da hattat Kadir Sakoğlu ve öğrencilerinin ‘Namaz ve Cami’ temalı hüsn-i hat sergisi açıldı.

Kültür Sanat 10.10.2021, 09:22
Hattat Kadir Sakoğlu’ndan ‘Namaz ve Cami’ sergisi

Ankara’da hattat Kadir Sakoğlu ve öğrencilerinin ‘Namaz ve Cami’ temalı hüsn-i hat sergisi açıldı.

Gamze Sultan Oudh Home’da gerçekleştirilen açılışa Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Sakoğlu’nun talebeleri katıldı. Açılışta konuşan Sakoğlu, uzun bir süre sergiyi açmak için hazırlandıklarını belirtti. Öğrencileriyle hazırladığı sergiyi başka bir temayla devam ettirmek istediğini söyleyen Sakoğlu, “Ankara’da hat sanatıyla 20 yılı aşkındır iştigal etmekteyim. Bu vesileyle öğrencilerimizle birlikte çalışmalarımızı bir neticeye ulaştırmak adına cami ve namaz konulu bir sergi hazırladık. Bu hafta sanırım aynı zamanda Cami ve Din Görevlileri Haftası olduğu için güzel bir tevafuk oldu. Burada 11 öğrencimle beraber hazırlanmış 25 levhada Kur’an-ı Kerim’den seçmiş olduğumuz namaz ayetlerini minyatür sanatıyla birleştirerek Türkiye’deki ve dünyadaki birçok evrensel bir şeye mal olmuş mimariler, mabetler minyatürize edildi üzerlerine. Bu şekilde bir sentez yaptık ve sunuma hazırladık. Bu vesileyle de burada hazırlandı ve sunuluyor. Biz kendileriyle uzunca bir süre bu hazırlığı yaptık. Yoğun bir çalışma oldu ama çok şükür açtık ve sunuma verdik. İnşallah izleyenler keyifli bir sergi izlerler. Bu çalışmaların devamını yine öğrencilerimle bir başka sergide başka bir temayla devam ettirmeyi planlıyoruz. Hat sanatının İslam sanatları içerisinde etkin bir rolü var. Bu münasebetle kişilere hem sanat zevki tattırması hem de kişisel psikoloji açısından çok önemli” dedi.

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