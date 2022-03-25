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Hatay’ın yöresel tatları Başkent’e taşındı

Hatay’a ait yöresel tatlar Başkent’e taşındı. “Hatay Lezzet Festivali”nde fuar alanını ziyaret eden vatandaşlar Hatay mutfağının meşhur lezzetlerini tattı.

Kültür Sanat 25.03.2022, 19:01
Hatay’ın yöresel tatları Başkent’e taşındı

Hatay’a ait yöresel tatlar Başkent’e taşındı. “Hatay Lezzet Festivali”nde fuar alanını ziyaret eden vatandaşlar Hatay mutfağının meşhur lezzetlerini tattı.

Hatay’ın meşhur mutfağı ve yöresel tatları Ankara’da “Hatay Lezzet Festivali”nde buluştu. Onlarca çeşit yöresel ürünün yer aldığı lezzet festivaline vatandaşlardan yoğun ilgiyle karşılandı. Ankara’da yaşayan Hataylılar memleket hasreti giderirken, festival alanını ziyarete gelen vatandaşlar Türkiye’nin kültür mozaiğinde önemli yer tutan Hatay’ın hem tarihi güzelliklerini hem de yöresel tatlarını tatma fırsatı buldu.

"Kültürün başkenti Türkiye’nin Başkentine taşındı"

Festival alanında Hatay yöresine ait birçok ürünü tattıklarını belirten Erhan Gökhan, “Aslen Diyarbakırlıyım, Hatay Günleri’ni duyunca eşimle beraber katılmak istedik buraya. Alışveriş de yaptık burada, Hatay’a özgü salçasını almak istiyorduk yüzden geldik buraya. Salça, tahin, kantaron yağı, meyan şerbeti gibi ürünler aldık. Çok memnunuz fiyatlar piyasaya göre gayet uygun. En azından aldığımız ürünlerin orijinal olduğuna inanıyoruz. Kültürün başkenti Türkiye’nin Başkentine taşındı. Hatay’a özgü geleneksel lezzetler de var; kömbe de var mesela. Onu burada duymuştuk onu da satın aldık. Bölgeye özgü geleneksel ürünleri satın aldık” ifadelerini kullandı.

“Kadın kooperatifi olduğumuz için bize olan güven ve itimat çok daha fazla”

Kırıkhanlı kadınlar olarak birlik olup kooperatif kurduklarını ve festival alanında misafirlere Hatay’ın yöresel ürünleri tanıttıklarını aktaran Nermin Özer, “Yıllardan beridir evde oturuyorduk ama evde oturmanın üretimimizi engellediğini düşünerek kadınlarımızla birlik olup bir kooperatif kurduk ve Hatay’ın lezzetlerini Ankara’ya getirdik. Ankara’ya sunmak için geldik buraya. Reçellerimiz; kendi yaptığımız limon kabuğu reçelleri var. Süt, tuzlu yoğurt, nar ekşisi ve kömbe var. Hatay’ımızın güzel lezzetlerini Ankaralılar ile buluşturmak için buraya geldik. Havuç reçeli bizim coğrafi işaretli bir ürünümüzdür. Kendi ürünümüzü farklı şekillerde nasıl işleyebiliriz diye düşünürken önce reçelini yapmaya karar verdik. AR-GE çalışmasına hala devam ediyoruz. Havuç üzerinde birkaç çeşitlerde değerlendirip inşallah en kısa zamanda onları da sunmaya başlayacağız. Kadın kooperatifi olduğumuz için bize olan güven ve itimat çok daha fazla. Çünkü yöresel lezzetlerin nasıl olacağını, kadınların elinden çıkacağını herkes biliyor. Ürün alacak kişi kadınları gördüğü zaman daha çok yöneliyor buraya. Hatay’ın lezzetlerine oldukça rağbet var, kadınların yaptığı ürünlere daha çok rağbet var” dedi.

“Özellikle Hatay’dan en taze ürünleri getirdik”

Hatay’dan Başkent’e özel “Aşk” reçelini getirdiklerini belirten bir vatandaş, “Burada kadın kooperatifin ürettiği ürünleri Hatay’dan Ankara’ya getirdik. Özellikle Hatay’dan en taze ürünleri getirdik. Burada zeytinyağı, çökelek, zahter ve yöremize ait reçellerimiz var. Elimde gördüğünüz biber reçeli Samandağı bölgesine ait. Bu reçelin özelliği de ilk başta tatlı, daha sonra acı tadı geliyor. Adını “Aşk” reçeli koyduk” diye konuştu.

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